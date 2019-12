Il giorno della verità per la Brexit: il “Papa” Johnson rischia di uscire Cardinale?

Dalle parti del Vaticano, quando c’è da eleggere un pontefice, usa dire che "Chi entra Papa, esce Cardinale". Nessuno ha informato il primo ministro Boris Johnson del proverbio italiano, ma lui che viene da studi classici a Oxford e tiene un busto di Pericle sulla scrivania, farebbe bene a stamparselo bene in mente. Il Donald Trump inglese, per le affinità politiche e anche estetiche, è il Papa dato vincitore certo alle elezioni di oggi. Ma il vantaggio sul nemico Jemery Corbyn. C’è un altro detto italico, però, che lo spettinato premier dovrebbe tenere a mente, quello di votare “turandosi il naso”.

Corbyn ripugna gli stessi elettori laburisti, anche per le accuse di anti-semitismo, ma negli ultimi giorni sta prendendo piede il "voto tattico", che è la versione molto educata inglese per l’italianissimo votare uno anche se fa schifo ed è impresentabile. Ormai la politica inglese è sempre più italianizzata: è la terza volta che concittadini britannici sono chiamati al voto in 4 anni (e addirittura 4 volte se si contano anche le elezioni Ue). Un'eresia per la società britannica, abituata a 2 partiti alternanza e governi stabili. La Gran Bretagna per secoli è stata l’esempio di democrazia nordica, all’opposto dei parlamenti pasticcioni e inconcludenti del Mediterraneo. Peccato che il Parlamento inglese assomigli sempre più a Montecitorio. Cosa che dovrebbe spingere Johnson a non cantare vittoria anticipata.

Regno Unito con il fiatone

I sondaggi che un tempo erano un oracolo infallibile, e danno Boris vincitore certo, oggi sono più ondivaghi che mai. Perché la gente a tutte le latitudini ormai mente. Si vergogna a dire quello che vota. Il primo ostacolo è però capire se la gente andrà a votare: i giovani quasi di sicuro non lo faranno. Ai party di natale in giro per Londra, il ritornello è sempre quello: la fascia 20-30enni è disinteressata alla politica. Ma anche gli adulti sono delusi: astensione è l’altro fenomeno che influenzerà esito del voto.

All’appuntamento con le urne, il paese arriva col fiatone: la locomotiva inglese è in rallentamento da mesi, ha già pagato un conto salato ai 3 anni di Non-Brexit (persi circa 60 miliardi di Pil). E nell'ultimo trimestre del 2019 il motore si è spento: a ottobre zero crescita, produzione industriale al palo (un modestissimo +0,7%), un’economia a rilento come non succedeva dal 2012. Un biglietto da visita preoccupante per il voto di oggi, se è vera la massima secondo cui nella cabina elettorale si va sempre col portafoglio. Non s’è mai visto però il Pil vincere le elezioni. La gente va si a votare col portafoglio ma non è la variazione di un mese, nel bene o nel male, a spostare voti.

A sentire il professor John Curtice, la massima autorità britannica in tema di elezioni, il Pagnoncelli inglese, mostrano come nemmeno la Brexit abbia mosso gli elettori (il divario tra Tory e Laburisti è rimasto invariato negli ultimi anni). Ma la l’economia UK, e più in generale tutto il paese, hanno bisogno di uscire dalla palude in cui la nazione è finita dal famigerato referendum del giugno 2016. E oggi questo voto bagnato (l’Inghilterra si è svegliata sotto una fitta pioggia) e fastidioso è di fatto un secondo referendum sulla Brexit.

Ma purtroppo rischia di essere un voto a perdere in ogni caso. Dei tre scenari che si prospettano, vittoria Tory, parlamento appeso o governo di minoranza, tutti hanno delle conseguenze negative per il. Se c’è una cosa che gli investitori odiano è l’incertezza: l’ipotesi, più concreta nelle ultime ore, di un parlamento spaccato senza una maggioranza consegnerebbe un paese ancora nella palude. Nei giorni scorsi Johnson era dato con un vantaggio di 10 punti sull’avversario Jeremy Corbyn, che sembra tanto, ma non lo è.Se lo spread tra i due scendesse anche solo al 6%, che è tanto in termini assoluti, lo spettinato Primo Ministro vincerebbe ma non avrebbe una maggioranza tale da far approvare la Brexit e si tornerebbe al punto iniziale. Che significherebbe nessun addio all’Ue il 31 gennaio, estensione dell’Articolo 50 a fine gennaio, e un limbo a tempo indeterminato.

Ancor più dell’incertezza, però, spaventa tutti lo scenario, al momento assai improbabile, di una vittoria del Labour di Corbyn o quella di un governo di minoranza, con un’alleanza arcobaleno tra Laburisti, SNP, il partito indipendendista scozzese, e i LibDem, esito naturale di un governo tory senza maggioranza netta. Il problema è che il “manifesto” Labour, per l’economia, è una ricetta vetero-socialista che sfocia nel marxismo: nazionalizzazioni di tanti servizi pubblici e un aumento delle tasse per finanziare lo stato sociale. L’antitesi dell’economia di mercato e del liberismo che sono la cultura fondante del paese. Qualsiasi scenario che non veda una robusta vittoria Tory, dunque, sarà mal visto dal mondo della finanza e dell’economia.

Ma il paradosso è che la stessa Brexit è uno spauracchio: tra i seggi Tories in Parlamento è atteso un ricambio di deputati, con una fuoriuscita di Tories moderati ed elezioni di Hard Brexiteer: Boris si vedrebbe costretto dai suoi “backbencher” a riproporre l’uscita al buio dalla Ue, senza un accordo, il temutissimo No Deal. Se il partito conservatore ottenesse quota 339 seggi, la soglia di sicurezza per avere in mano Westminster (la maggioranza minima è di 326, ma non garantirebbe stabilità), per la sterlina continuerà ancora per un po’ la luna di miele dei mercati. Ma successivamente, una Brexit “lacrime e sangue” avrebbe l’effetto opposto.