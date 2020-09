Brexit, cresce rivolta Tory contro violazione accordo divorzio da Ue

Roma, 14 set. (askanews) - L'ex primo ministro conservatore David Cameron è l'ultimo grande nome della politica britannico in ordine di tempo ad esprimere la sua contrarietà al progetto del governo Tory di Boris Johnson di violare con il suo progetto di legge sul "mercato interno" l'accordo di recesso dall'Unione Europa, e con esso il diritto internazionale. Cameron ha espresso i suoi "dubbi" sulla mossa del governo. "Approvare una legge del parlamento che infrange un obbligo contenuto in un trattato internazionale è davvero l'ultima cosa che andrebeb contemplata. Dovrebbe essere assolutamente l'ultima spiagga. Perciò ho dubbi su quel che viene proposto".Più esplicito è stato ieri l'ex avvocato dello stato Geoffrey Cox, convinto fautore della Brexit e autore dell'accordo di divorzio di Londra dalla Ue ai tempi del governo di Theresa May, che ha definito la mossa di Johnson un danno "incalcolabile" alla reputazione del governo e preannunciato il suo voto contrario in parlamento. In un intervento sul Times Cox ha scritto che non c'era "alcun dubbio" sulle conseguenze "sgradevoli" dell'accordo di divorzio al momento della firma da parte dello stesso Johnson. "Noi, il governo e il parlamento britannici, abbiamo dato la nostra parola. Il nostro onore, la nostra credibilità, il rispetto per noi stessi e la nostra futura influenza nel mondo poggiano sul rispetto della nostra parola".Cameron è il quarto ex leader del partito conservatore, dopo Lord Howard, Sir John Major e Theresa May a esprimere preoccupazione per il piano di Johnson, che nel progetto di legge ha modificato le complesse e delicate norme che regolano lo status dell'Irlanda del Nord e i suoi rapporti con la Repubblica d'Irlanda. La libera circolazione tra l'una e l'altra, membro Ue, è infatti alla base degli accordi del Venerdì Santo 1998, che posero fine a 30 anni di guerra civile nell'Ulster.Con le sue dichiarazioni di stamani Cameron è anche il quinto ex premier, con i laburisti Tony Blair e Gordon Brown e i conservatori Major e May, a schierarsi contro la propsota del governo.