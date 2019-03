Brexit, le 8 opzioni alternative scelte dallo speaker della Camera

Roma, 27 mar. (askanews) - Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, annuncia di avere selezionato le seguenti otto alternative all'accordo di Brexit, che dovranno essere messe al voto oggi, dopo il dibattito parlamentare:- No Deal: prevede di lasciare l'Ue il 12 aprile senza un accordo.- Mercato comune 2.0: il governo aderisce allo Spazio economico europeo attraverso l'Associazione europea di libero scambio e negozia un'unione doganale temporanea fino a quando non si troveranno accordi alternativi.- EFTA e SEE: il Regno unito resta nello Spazio economico europeo e chiede di ricongiungersi all'Associazione europea di libero scambio. Rifiuta di formare un'unione doganale ma cerca "un accordo su nuovi protocolli relativi al confine con l'Irlanda del Nord e al commercio agroalimentare".- Unione doganale: Prevede di rafforzare l'obiettivo di formare un'unione doganale nella legislazione primaria.- Piano alternativo del Partito laburista: Negozia le modifiche all'accordo sulla Brexit e la dichiarazione politica per garantire la posizione dei Labour e tramutare questi obiettivi in legge.- Revoca per evitare un no deal: Se l'accordo per il ritiro non sarà approvatop prima della deadline, il governo chiederà ai parlamentari di approvare l'uscita senza accordo. E se questa non dovesse passare, il governo revocherà l'articolo 50.- Voto pubblico confirmatorio: Il governo non può attuare o ratificare l'accordo di ritiro e la dichiarazione politica a meno che e fino a quando non siano stati approvati in un referendum.- Accordi preferenziali contingenti: il Regno Unito versa i propri contributi all'Ue alla fine del 2020 e concorda con l'Ue un periodo di due anni in cui le merci del Regno Unito hanno pieno accesso all'Unione europea.