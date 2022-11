Borrell, sistema elettrico ucraino vicino alla distruzione

(ANSA) - BRUXELLES, 22 NOV - "Un altro attacco come quello dei giorni scorsi al sistema elettrico ucraino da parte della Russia lo distruggerà completamente. E in quel caso non si potranno più usare le infrastrutture di carico e scarico nei porti, con effetti anche sulla capacità di esportazione di prodotti alimentari". Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell nel corso del question time al Parlamento Europeo. (ANSA).