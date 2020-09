Borrell 'rammaricato': sanzioni contro Bielorussia al prossimo vertice Ue

Bruxelles, 21 set. (askanews) - L'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza comune, Josep Borrell, ha espresso il suo "rammarico", al termine del Consiglio Affari esteri oggi a Bruxelles, per il fatto che "non è stato possibile" ai ministri dei 27 decidere sanzioni contro il regime bielorusso, e ha auspicato che sia possibile farlo "alla prossima riunione del Consiglio Esteri".In quell'occasione, il prossimo 12 ottobre, i ministri degli Esteri "dovranno assolutamente decidere le sanzioni contro il governo bielorusso. Vedremo - ha osservato Borrell durante la conferenza stampa teletrasmessa, alla fine del Consiglio - se ne saranno capaci. A mio parere bisogna assolutamente farlo. Starà al Consiglio europeo (il vertice straordinario dei capi di Stato e di governo convocato a Bruxelles per il 15 settembre, ndr) aprire la porta e vedere come farlo. Ma non possiamo avere una nuova riunione dei ministri degli Esteri che sia incapace di trovare l'unanimità necessaria per approvare le sanzioni contro la Bielorussia".Il regime bielorusso del presidente Alexander Lukashenko è considerato democraticamente illegittimo dall'Ue e accusato di aver truccato i risultati delle elezioni del 9 agosto e di reprimere duramente, con arresti arbitrari e violenze, l'opposizione nel Paese. La leader dell'opposizione bielorussa, Sviatlana Tsikhanouskaya, è stata era oggi a Bruxelles, invitata a parlare ai ministri degli Esteri, a cui ha chiesto di "avere più coraggio", sottolineando che "le sanzioni sono importanti per la nostra battaglia, perché mettono pressione sulle cosiddette autorità perché comincino a dialogare con noi".La mancata decisione sulle sanzioni era comunque scontata, perché già nelle riunioni di preparazione del Consiglio di oggi si era manifestata l'opposizione di uno Stato membro, Cipro, per una decisione che richiede l'unanimità."Non rimprovero Cipro, ma è evidente, un fatto obiettivo, che ci manca il sostegno di Cipro per avere l'unanimità richiesta", ha riconosciuto Borrell.Il governo di Nicosia non si oppone in principio alle sanzioni al regime di Lukashenko, ma chiede con forza che vi sia parità di trattamento nei confronti di chiunque viola i valori e principi fondamentali difesi dall'Ue (la democrazia, lo stato di diritto, le libertà civili e i diritti umani, il diritto internazionale), e che dunque, parallelamente, siano adottate anche delle sanzioni contro il regime turco di Recep Tayyp Erdogan, colpevole di effettuare con le proprie navi prospezioni e trivellazioni in cerca di idrocarburi nelle acque di competenza di Cipro.Su questo punto, gli Stati membri dell'Ue avevano lanciato un avvertimento ad Ankara durante l'incontro informale dei ministri degli Esteri a Berlino a fine agosto. "Capisco perfettamente la situazione di Cipro", ha affermato Borrell, e ha ricordato: "Ne abbiamo discusso a Berlino e avevamo deciso che se la Turchia non cambia il suo comportamento rispetto a Cipro, e non lo ha cambiato, noi avremmo considerato delle sanzioni. Ma allo stesso tempo ci sono negoziati, colloqui, in corso, e molti Stati membri considerano che bisogna aspettare che della questione si occupi il Consiglio europeo. Dobbiamo sincronizzare i due processi. Bisogna fare in modo che procedano insieme"."Starà al Consiglio europeo" del 25 settembre "analizzare le relazioni con la Turchia; la riunione è stata convocata per questo e poi dipenderà dall'orientamento politico del Consiglio europeo, che noi attueremo", ha aggiunto l'Alto Rappresentante.Appare chiaro, tuttavia, che l'Alto Rappresentate spinge soprattutto per le sanzioni contro il regime Lukashenko, consapevole che un simile provvedimento contro il regime di Erdogan è frenato, sebbene non esplicitamente, delle reticenze di diversi Stati membri. C'è sempre il problema dei migranti nel Mediterraneo orientale, che senza l'accordo con la Turchia continuerebbero ad affluire in Grecia. Erdogan, d'altra parte, sta attivamente muovendosi per cercare di convincere alcuni leader dei Ventisette a bloccare le sanzioni (nelle scorse settimane ha avuto colloqui telefonici o in videoconferenza con la cancelliera tedesca Angela Merkel, con il premier italiano Giuseppe Conte e con quello Spagnolo Pedro Sanchez, nonché con il primo ministro bulgaro Boyko Borissov)."Farò tutto il possibile - ha sottolineato Borrell - perché al prossimo Consiglio Affari esteri siano adottate le sanzioni contro la Bielorussia. Sta diventando un impegno personale, perché capisco chiaramente che da questo dipenderà la credibilità dell'Unione europea. E che la capacità di forgiare una politica estera comune dipende dalla nostra capacità di sanzionare il regime di Lukashenko. Se non siamo capaci di farlo, capisco perfettamente che la nostra credibilità sarebbe in gioco. Ma - ha concluso l'Alto Rappresentante rivolto ai giornalisti - siate pazienti, sono sicuro che lo faremo, che saremo in grado di farlo con la guida politica del Consiglio europeo".