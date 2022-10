Borrell, più aiuti militari Ue a Kiev, siamo determinati

(ANSA) - BRUXELLES, 13 OTT - "Oggi condividerò con gli alleati della Nato il lavoro che stiamo facendo per sostenere l'Ucraina. Spero che lunedì in Lussemburgo approveremo un aumento dello European Peace Facility per raggiungere la soglia dei 3 miliardi di euro e la missione di addestramento Ue per gli ucraini. Nel momento in cui Putin aumenta l'escalation dobbiamo essere determinati ad aiutare Kiev in modo che possa affrontare ogni tipo di escalation da parte della Russia". Lo ha detto l'Alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell arrivando al quartier generale della Nato. (ANSA).