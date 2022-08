Borrell non appoggia idea bando totale visti Ue per cittadini russi

Roma, 22 ago. (askanews) - Il capo della politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ha dichiarato di non sostenere l'idea di un divieto totale di rilascio dei visti ai russi."Questa è una proposta molto controversa...Alcuni Paesi hanno già adottato alcune misure al riguardo, altri non la sosterranno. Non credo sia una buona idea vietare l'ingresso a tutti i russi. Dobbiamo essere più selettivi", ha detto Borrell durante il suo discorso di apertura al dibattito sul futuro dell'Europa a Santander in Spagna.Secondo il diplomatico, ai più grandi uomini d'affari russi non dovrebbe essere permesso di entrare nell'Ue, ma ci sono molti russi "che vogliono lasciare il Paese, che non sono pronti per essere lì in una situazione del genere"."Non possiamo chiudere la porta a questi russi, non credo sia una buona idea", ha aggiunto.