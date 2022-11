Borrell, in arrivo centro per la Cyberdifesa Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 10 NOV - "Il cyberspazio non ha limiti, non ha frontiere. Gli attacchi cyber sono diventati parte della guerra moderna e non è un caso che un'azione cibernetica abbia preceduto il bombardamento di Kiev. Oggi proponiamo quindi la creazione del Centro di coordinamento europeo per la Cyberdifesa, che ci aiuterà a proteggerci meglio aumentando la collaborazione tra stati membri". Lo ha detto l'alto rappresentate per la politica estera e di difesa Ue Josep Borrell. (ANSA).