(ANSA) - BRUXELLES, 15 APR - "Notizie allarmanti sui combattimenti in Sudan. L'Ue invita tutte le forze a fermare immediatamente la violenza. Un'escalation non farà che aggravare la situazione. La protezione dei cittadini è una priorità. Tutto il personale dell'Ue presente nel Paese è al sicuro". Lo scrive su twitter l'Alto Rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell. (ANSA).