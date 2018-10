Bookmaker: Kim Jong Un potrebbe essere Nobel per la Pace

Roma, 5 ott. (askanews) - Kim Jong Un, il leader nordcoreano, è dato tra i favoriti per il premio Nobel per la pace che verrà annunciato oggi a Oslo, secondo i bookmaker.La selezione per il Nobel riserva spesso delle sorprese. Il giornale britannico scive che ci sono al momento 331 candidati: 216 individui e 115 gruppi. Tra i gli individui, oltre a Kim c'è il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il presidente Usa Donald Trump.Kim è indicato perché ha accettato una riapertura del dialogo con la Corea del Sud, il cui leader Moon è anche lui tra i candidati, e perché ha ripreso a dialogare anche con Trump, dopo che la situazione era arrivata a un punto molto critico di tensione. La coppia Kim-Moon è data come favorita da Ladbrook, una delle case di scommesse principali, ma contro il numero uno di Pyongyang pesa la devastante situazione dei diritti umani, che rende la Corea del Nord uno dei peggiori paesi al mondo sotto questo prfilo.L'altro protagonista del disgelo nordcoreano, Trump, è a sua volta candidato. E' stato il primo presidente Usa in carica e stringere la mano a un leader della Corea del Nord. I bookmaker lo danno 7 a 1 .Tra gli altri a cui sono date chance dai bookmaker ci sono la cancelliera tedesca Angela Merkel, per la sua decisione di aprire ai rifugiati in fuga dalla guerra in Siria; il ginecologo congolese Denis Mukwege, che ha fatto campagna contro la violenza sessuale; il blogger saudita imprigionato Raif Badawi; l'associazione per i diritti civili Usa ACLU, in prima fila contro le politiche anti-immigrati di Trump; O Nadia Murad, la venticinquenne irachena yazida rapita nel 2014 da militanti dell'Isis e tenuta come schiava sessuale per tre mesi prima di riuscire a fuggire.