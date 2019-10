Bolivia: elezioni,ora verità per Morales

(ANSA) - LA PAZ, 20 OTT - Si sono chiusi alle 16 locali (le 22 italiane) in tutta la Bolivia i seggi per le elezioni generali, che permetteranno a 7,3 milioni di aventi diritto di eleggere il presidente, il suo vice, ed i membri di Camera e Senato, oltre a varie altre cariche istituzionali. I primi risultati attendibili si conosceranno tra alcune ore. In questo appuntamento, il presidente uscente Evo Morales cerca, sostenuto dal Movimento al socialismo (Mas), una riconferma per un quarto mandato quinquennale che lui ha assicurato sarà l'ultimo. A cercare di non trasformare questo sogno in realtà è soprattutto l'ex presidente Carlos Mesa, che si presenta con la centrista alleanza politica Comunidad Ciudanana. Gli altri sette candidati in lizza, invece non hanno praticamente nessuna speranza di avere successo.In Bolivia un candidato si aggiudica la presidenza se ottiene il 50% più uno dei voti, o il 40%, ma con dieci punti di vantaggio sul più vicino sfidante. Un eventuale ballottaggio si terrà il 15 dicembre.