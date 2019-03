[Approfondimento] Guasti tecnici e piloti 'in lotta' col computer: le indagini sugli incidenti dei Boeing 737 Max

Da cinquant'anni nei cieli e da oltre due su moltissime rotte dopo essere stato riprogettato. Il Boeing 737 Max, l'aereo precipitato mentre era diretto a Nairobi, con a bordo 157 persone di cui 8 italiani, tutti morti, è un pezzo di storia dell'aviazione civile. Ha debuttato nel 1967 ed è stato aggiornato e leggermente modificato l'ultima volta nel 2016. Ed è sull'aeromobile che negli ultimi mesi si addensano sospetti di malfunzionamento letale. Perché l'incidente del jet dell'Ethiopian Airlines, compagnia di alto livello, segue quello del 29 ottobre 2018, quando un aereo identico precipitò in mare dopo 13 minuti dal decollo, facendo 189 morti (tra cui il ciclista italiano Andrea Manfredi). Quello è stato il primo ed è tuttora il più grave incidente occorso al Boeing 737 Max, ma quanto accaduto all'aereo diretto a Nairobi crea un'attenzione particolare sul comportamento in volo e i guasti dell'aeromobile.

"Pilota in difficoltà con il computer di bordo"

Ogni incidente aereo prevede l'apertura di un'inchiesta che investighi su cause e dinamiche dell'accaduto, così accade per il 737 Max della compagnia africana, e così è stato per quella indonesiana. Dell'incidente più recente si sa che l'aereo dell'Ethiopian Airlines era decollato alle 8,38 e sei minuti dopo perdeva i contatti con i controlli a terra. Secondo il sito specializzato Flightradar 24, l'aeromobile aveva una velocità verticale instabile, cioè difficoltà a guadagnare quota dopo il decollo. Stando a quanto detto da Tewolde Gebremariam, amministratore delegato della Ethiopian Airlinesis, il comandante aveva chiesto e ottenuto di tornare verso l'aeroporto di Addis Abeba per un atterraggio d'emergenza, perché l'aereo aveva problemi. Dinamiche simili, ma tutte da approfondire, a quelle dell'incidente di tre mesi fa che coinvolse il 737 Max dell'indonesiana Lion Air. Quella volta il pilota chiese di atterrare all'aeroporto di partenza a causa di un guasto tecnico non precisato. Quell'aereo era decollato alle 6:20 ora locale, alle 7:30 un primo rapporto segnalava rottami e chiazze di carburante a 34 chilometri dalle coste di Giava, in un mare con fondali a 35 metri di profondità. L'inchiesta su questo incidente sono ancora in corso, ma le analisi compiute sui dati di bordo finora hanno evidenziato come il computer avesse corretto verso il basso la quota a cui volava l'aeromobile 26 volte in dieci minuti, e di come il comandante tentasse di riportarlo più in alto. Quindi l'impatto con il mare. Un volo precedente aveva avuto problemi di velocità altalenante ed era riuscito a rientrare all'aeroporto Ngurah Rai di Bali. Le analisi rivelavano malfunzionamenti dei sensori di velocità.

Formazione veloce direttamente su tablet

Durante le indagini sull'incidente, la Boeing, difese gli standard di sicurezza del 737 Max. Gli approfondimenti sulla dotazione tecnologica di questo modello d'aereo (adottato da 40 compagnie di tutto il mondo) dopo l'incidente che ha segnato la Lion Air rivelarono che il Boeing ha un software che leggendo i dati provenienti da una serie di sensori corregge la quota del velivolo per aiutare i piloti a gestirlo. Molti di essi rimasero sorpresi da questa informazione, protestando di non aver ricevuto sufficiente formazione per interagire con il computer e gestire questo tipo di anomalie. In altri casi questa formazione era stata limitata ad un aggiornamento disponibile sui tablet dei piloti, ma ritenuta in seguito non sufficiente. Un'indagine della Federal Aviation è stata aperta in seguito all'incidente indonesiano, e la domanda principale è: davvero in condizioni di stallo o perdita di quota chi pilota l'aereo è in condizioni di prevalere sulle valutazioni del computer di bordo? Non è certo l'unica, c'è da investigare sulle particolarità di ogni singolo caso, da verificare gli standard di sicurezza e manutenzione degli aeromobili della Lion (che presentò criticità) e dell'Ethiopian (che è ritenuta fra le compagnie africane di più alto profilo da tutti i punti di vista. Nel mentre, la Cina ha dato ordine di sospendere immediatamente l'uso di tutti i Boeing 737 Max e così ha fatto il governo Etiope.