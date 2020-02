Bilancio Ue, Michel: niente accordo, ma dovevamo provarci

Bruxelles, 21 feb. (askanews) - "Nonostante negli ultimi giorni abbiamo lavorato molto duramente per raggiungere un accordo sul bilancio Ue, sfortunatamente oggi abbiamo dovuto constatare che serve più tempo. Questo è un negoziato molto difficile, specie dopo la Brexit, che ha creato un 'gap' finanziario fra i 60 e i 75 miliardi di euro. Abbiamo cercato di riconciliare le diverse opinioni e preoccupazioni, i diversi interessi attorno al tavolo, ma abbiamo bisogno di più tempo. Vedremo in futuro se è possibile trovare un accordo, arrivare all'unanimità".Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha descritto, stasera a Bruxelles, l'esito deludente del vertice speciale dei capi di Stato e di governo dei Ventisette dedicato al negoziato sul bilancio pluriennale dell'Ue per il periodo 2021-2027, aprendo la conferenza stampa al termine della riunione."Non posso dare stasera un 'timing'" per la prossima riunione dei Consiglio europeo che sarà dedicata al bilancio pluriennale, ha aggiunto Michel, osservando che "occorrono ora delle consultazioni informali nei prossimi giorni e settimane" con i leader del Ventisette."Capisco - ha continuato il presidente del Consiglio europeo - che ogni Paese abbia i suoi specifici interessi e preoccupazioni; dobbiamo tenerne conto per avere una posizione comune. Stasera non è stato possibile. Dovremo continuare con un dialogo rispettoso perché sia possibile" ha osservato, rilevando che sono state comunque registrare importanti "convergenze"."Sono convinto - ha sottolineato ancora Michel - che questa riunione, durata tante ore, sia stata utile e necessaria; ha permesso di dare più chiarezza, di capire quali erano le posizioni degli uni e degli altri. E questo ci consentirà di trarre le conseguenze, di analizzare le posizioni espresse, perché in futuro possano aumentare le possibilità di successo"."Come diceva mia nonna - ha concluso Michel - per riuscire bisogna provarci"."I capi Stato e di governo sono rimasti qui per 48 ore, ma non ci siamo ancora. Però siamo sulla buona strada", ha osservato, da parte sua, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, anche lei presente alla conferenza stampa conclusiva del vertice.Von der Leyen ha poi riposto a una domanda sull'atteggiamento di chiusura del suo Paese, la Germania, riguardo alla possibilità di usare come nuova "risorsa propria" del bilancio comunitario un prelievo sui diritti di emissione di CO2 pagati dall'industria nell'ambito del sistema europeo Ets (la "borsa europea delle emissioni"). Berlino è contraria perché ha già previsto nella sua pianificazione nazionale di bilancio il gettito dei futuri diritti di emissione, che si prevede aumenti nei prossimi anni."Sul principio delle 'risorse proprie' - ha spiegato la presidente della Commissione - c'è una grande apertura da parte dei Ventisette, ma rispondono in modo diverso riguardo a quale tipo di risorsa propria utilizzare; per esempio se un prelievo sulla plastica non biodegradabile o sulle quote di emissione del sistema Ets. Bisogna anche vedere se certi introiti sono già stati integrati nella pianificazione nazionale degli Stati membri. Ma in ogni caso - ha sottolineato von der Leyen - gli Stati membri sono d'accordo sull'importanza delle risorse proprie, che sono molto importanti anche per il Parlamento europeo. Questo bilancio ha suoi problemi, ma le risorse proprie - ha indicato - potrebbero fornire una soluzione adeguata".In questo vertice, ha continuato la presidente della Commissione, "per la prima volta abbiamo potuto discutere in maniera dettagliata a approfondita su ciascuna politica europea, con le posizioni di tutti gli Stati membri esposte in modo molto concreto". Quella di questi due giorni, insomma, nonostante l'insuccesso, è stata "una tappa estremamente importante, e inevitabile", ha concluso von der Leyen.