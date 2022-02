Biden: Putin vuole influenzare le dinamiche in Europa

Milano, 18 feb. (askanews) - "La Russia sa che può ancora fare una de-escalation, non è troppo tardi. Ma se attaccherà tutto il mondo dovrà reagire. Non possiamo accettare in nessun modo un'invasione. La Russia ha una scelta, la guerra oppure una grande porta aperta diplomatica". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante la conferenza stampa alla Casa Bianca al termine della telefonata con i leader atlantici."Non credo che Putin stia prendendo in considerazione l'idea di usare armi nucleari - ha poi detto Biden rispondendo alle domande dei cronisti -. Credo voglia convincere il mondo di avere la forza di cambiare le dinamiche in Europa, ma non lo ha"."La diplomazia - ha poi ripetuto il presidente Usa - ha sempre una possibilità e la porta diplomatica è sempre aperta".