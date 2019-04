Nell’udienza ai Presidenti dell’UPI. La benedizione di Francesco alle Province d’Italia

Terre di mezzo. Come quelle della saga del Signore degli Anelli, sempre in guerra per superare gli ostacoli alla sopravvivenza dei territori di etnie contigue e poco conosciute. Così sembrava diventata la storia e il destino delle Province italiane, specialmente da una decina di anni a questa parte quando la grande politica metteva mano a proposte di riforma della seconda parte della Costituzione. Le Province apparivano organismi amministrativi sacrificabili sul piano dell’ammodernamento della Repubblica contenuti finora nella Costituzione quali enti insostituibili di prossimità ai cittadini insieme a Regioni, Comuni, Città metropolitane. Ma con l’attuale maggioranza governativa è rispuntata l’ipotesi di un rilancio dell’assetto provinciale del territorio. E a questo proposito non è mancata neppure la benedizione di un personaggio tanto popolare e ben voluto come papa Francesco.

Nel discorso rivolto ai Presidenti dell’Unione Province Italiane (Upi) Francesco non ha lesinato in riconoscimenti di pubblica utilità alle province indicate come una sorta di presidii territoriali omogenei per storia e cultura e perciò quali strumenti utili per amministrazioni più vicine ai cittadini di un medesimo territorio.

“Il desiderio comune - secondo gli intenti del Governo - è quello di recuperare alla migliore utilità le Province, ridare dignità ai sindaci e di attuare le funzioni delle Città Metropolitane mai realmente decollate». Intento manifestato nei diversi appuntamenti avviati da svariate settimane tra governo e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Ai vari tavoli di trattativa si è aggiunta l’udienza richiesta e accordata all’Upi dal papa che ha disegnato una positiva e importante identità delle Province. Il discorso cordiale non è di fattura tipicamente bergogliana, ma rispecchia l’intenzione politica della Santa Sede sulla materia. Ma Francesco l’ha fatta propria inserendoci quale tocco magistrale sui bisogni dei poveri e della gente comune che le Province sono sollecitate a sostenere con efficacia proprio per la vicinanza territoriale.

Per i poveri Francesco è pronto a ringraziare chiunque faccia qualcosa. Non ha avuto difficoltà perciò in apertura dell’incontro a ringraziare i Presidenti non solo per le cortesi parole del presidente, ma “anche per la generosa offerta che avete fatto alla Elemosineria Apostolica, quale contributo per sovvenire ai tanti bisognosi. Questo mi dà lo spunto per iniziare il mio colloquio con voi da questa prospettiva”. Ossia dalla prospettiva dei bisogni della gente.

Nel nostro tempo si potrebbe pensare che “la scienza, la tecnica e la libera iniziativa dei singoli siano in grado di dare efficace risposta alle diverse necessità della persona e della società e di impedire il sorgere di ogni marginalità, dando vita a una società armoniosa, priva di sacche di povertà e di esclusione. La realtà invece - agli occhi di Francesco - rimane più complessa. All’aumento delle opportunità fa riscontro un parallelo aumento di bisogni da soddisfare, di campi in cui intervenire con sollecitudine, di problematiche che meritano considerazione, con l’impiego di ingenti energie e risorse per l’individuazione di possibili soluzioni.

Accanto ai benefici e ai positivi sviluppi che si registrano in diversi settori, rimangono - e anzi a volte aumentano - squilibri e marginalità, che hanno bisogno dell’impegno intelligente e solidale di tutti per essere adeguatamente affrontati. Si richiede, a tale scopo, sia l’opera di gruppi e associazioni della società civile, sia la consapevole e costante azione dei differenti livelli nei quali si costituiscono i pubblici poteri.

Le Province sono espressione di uno di questi livelli nei quali si strutturano i pubblici poteri, e sono cariche di storia. Esse infatti nascono dall’aggregazione di territori con un tessuto storico e culturale omogeneo, che ne spiega la longevità e l’idoneità a rappresentare un necessario polo amministrativo, pur nel mutare delle caratteristiche, dei poteri specifici e anche delle diverse modalità di scelta dei suoi amministratori. Esse, promuovendo la tutela delle istanze locali presso il Governo, il Parlamento e le forze economiche e sociali, costituiscono un elemento di raccordo e di stimolo per una più incisiva azione a favore dei bisogni più avvertiti dalle comunità locali”.

No poteva darsi una descrizione compiuta dell’identità dei territori provinciali e delle competenze richieste, principalmente indicate nella cura “degli interventi a difesa del suolo e del consolidamento delle aree a rischio, quello della viabilità di una capillare rete stradale che collega tra loro piccoli e piccolissimi centri con le città più grandi, e quello della gestione delle scuole secondarie superiori, assicurandone sicurezza e funzionalità”.

Si richiedono perciò adeguate risorse finanziarie e soprattutto “una più acuta e consapevole sensibilità ambientale. Occorre che sia sempre più avvertita, tanto dai singoli cittadini quanto dai loro rappresentanti nelle istituzioni, l’importanza della cura della casa comune intesa in tutti i suoi risvolti”. Le Province sono una carta importante da mettere in funzione “per un effettivo miglioramento della qualità della vita, per evitare possibili drammi e i loro enormi costi umani ed economici, conseguenza dell’incuria o di imprevidenza, e per assicurare durature prospettive di sviluppo sostenibile”. Tutte cose che richiedono l’opera di manutenzione e di messa in sicurezza delle scuole, delle strade e dell’ambiente come una delle questioni centrali alle quali riservare tutta l’attenzione che merita e richiede”.