Bangladesh, il fitto fumo e la distruzione sul campo profughi Rohingya dopo maxi incendio

Un maxi rogo e' scoppiato nel campo profughi Rohingya, nel sud est del Bangladesh, domenica pomeriggio. Il fuoco e' partito dal campo numero 11 in Kutupalong, uno dei piu' grandi al mondo, e ha rapidamente raggiunto gli altri rifugi. "Circa 2000 sono andati distrutti, lasciando senza casa 12 mila persone - ha detto Mijanur Rahman, il commissario incaricato dei rifugiati in Bangladesh - Piu' di una trentina di moschee e una ventina di centri per l'insegnamento sono bruciati". Non sono ancora chiare le cause dell'incendio, le autorita' hanno dato il via a un'inchiesta. I roghi sono comuni in questi campi dove circa un milione di Rohingya vivono in condizioni precarie. Come riportato mesi fa da un report del ministero della Difesa del Bangladesh tra gennaio 2021 e dicembre 2022 si sono verificati 222 roghi nei campi Rohingya.