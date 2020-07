Arabia Saudita, re Salman ricoverato in ospedale per test

Roma, 20 lug. (askanews) - Il re saudita Salman bin Abdulaziz al Saud è stato ricoverato in ospedale per controlli a seguito di un'infiammazione della cistifellea. Lo riferiscono i media locali. Salman, 84 anni, è al potere dal 2015, quando è succeduto al fratellastro Abdullah.Dopo la notizia del ricovero di Salman, il premier iracheno Mustafa al-Kadhimi ha rinviato la visita in programma a Riad, ha detto il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud.Re Salman, custode dei siti più sacri dell'Islam, è stato per due anni e mezzo principe della corona e vice premier prima di salire al trono, per oltre 50 anni è stato governatore delle regione di Riad.Il suo successore nella linea dinastica è il 34enne principe Mohammed bin Salman, meglio noto come MbS, che nei fatti guida già l'Arabia Saudita e ha lanciato una serie di riforme per affrancare l'economia del maggior esportatore di greggio al mondo dalla dipendenza dal petrolio.Il principe, che ha concesso più autonomia alle donne e diversificato l'economia, è molto amato dai giovani del regno islamico conservatore. Ma MbS ha anche operato una stretta sui media e sul dissenso che rende difficile valutare l'effettivo entusiasmo interno per il suo operato.Le riforme di Mohammed sono state accompagnate da purghe nella vasta famiglia reale e tra gli imprenditori del regno con accuse di corruzione oltre che da una costosa guerra in Yemen, che preoccupa investitori e alleati occidentali. Il suo prestigio internazionale ha subito un colpo con l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018 a opera di agenti della sicurezza a lui legati.