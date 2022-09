Apre oggi 77esima Assemblea Generale Onu. Guterres: Anno difficile

New York, 13 set. (askanews) - Si apre oggi a New York, la 77esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA 77) che fino al 26 settembre ospiterà dibattiti di alto livello, summit dei capi di stato e di governo, interventi in plenaria. Gli interventi dei capi di governo sarebbero dovuti cominciare il 19 settembre, ma poiché in tanti parteciperanno ai funerali della regina Elisabetta, il 19 settembre, l'apertura del dibattito è stata spostata il 20.A presiedere la 77esima sessione sarà il diplomatico ungherese Csaba Korösi, che intende impostare la sua presidenza su tre S: Solidarietà, Sostenibilità e Scienza. Ieri il segretario dell'Onu Guterres, in vista dell'apertura di oggi, ha detto che "il prossimo anno sarà un altro anno difficile. Ma le Nazioni Unite sono state fatte per momenti come questo".Nel calendario dei prossimi giorni è previsto un summit sulla trasformazione dell'istruzione dal 16 al 19 settembre, la celebrazione del 30esimo anniversario della dichiarazione dei diritti delle minoranza il 21 settembre e un incontro di alto livello sull'eliminazione delle armi nucleari il 26 settembre.