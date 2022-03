Lo zoo colpito dalle bombe, i cani eroici e le persone morte per salvare gli animali: storie di guerra e di amicizia

Alisa ha portato il suo cane in spalla per più di diciassette chilometri. Pulya, un pastore tedesco, ha dodici anni e mezzo ed era troppo vecchio per fare così tanta strada a piedi.

Il papà di Alisa è morto il giorno prima dell’invasione, senza nemmeno il diritto al funerale, suo marito è rimasto a combattere e lei ha raccontato al Guardian: “Pulya ha fatto di tutto per camminare, ma era troppo anziano per continuare. Dopo un chilometro è caduto a terra e non riusciva più ad alzarsi. Ho fermato alcune auto e ho chiesto aiuto ma tutti si sono rifiutati di caricarlo. Anzi, ci hanno consigliato di lasciare i cani. Ma loro fanno parte della nostra famiglia. Il mio cane ha vissuto tutti i momenti felici e tristi con noi. Il cane è di mia madre ed è tutto ciò che le è rimasto della sua vita precedente».

Anastasiia Yalanskaya aveva 26 anni ed è morta sotto le bombe mentre portava cibo agli animali di un canile a Bucha, a diciotto chilometri da Kiev, aveva un sorriso dolcissimo e uno sguardo di una Bellezza assoluta, lo sguardo di chi a 26 anni vive per gli altri.

E poi ci sono decine di migliaia di ucraini in fuga con cani e gatti, parti a pieno titolo delle rispettive famiglie, ed hanno chiesto alle compagnie aeree low cost di accettarli a bordo al di là del regolamento. E insieme a loro, ci sono centinaia di storie in cui un animale domestico è l’unica compagnia rimasta, avendo lasciato al fronte i loro uomini e qualche volta nei paesi i loro padri che non se la sono sentita di lasciare le proprie case.

E ci sono gli occhi dei cani e gli occhi dei loro proprietari e in quegli sguardi, come ha raccontato su “Repubblica” lo scrittore Paolo Di Paolo, non si capisce chi protegge chi, chi dà fiducia a chi.

E, ancora, il bombardamento del posto di blocco di Baštanka, dove un’auto è stata colpita e, seduto sul sedile del passeggero, c’era un cane, circondato dalle schegge dei vetri completamente frantumati dai colpi delle bombe. Tutti gli umani attorno a lui sono morti e i social, ripresi pure dalla “Stampa” che ha anche un’apposita rubrica dedicata agli animali, rilanciano l’immagine degli occhi terrorizzati e dolcissimi del cagnolino. I poliziotti ucraini al posto di blocco l’hanno adottato, nuovo motivo per combattere, nuovo elemento di vita.

Sergiy ha perso la moglie, i due figli, un cane e ora cerca il secondo dei suoi cani, l’unica cosa che gli resta, l’unica che lo tiene aggrappato al mondo. Oppure c’è la storia di quel cane che a Kiev era rimasto imprigionato sul balcone sotto i bombardamenti ed è stato salvato da una donna coraggiosa che è andato a prenderlo dopo cinque giorni, rischiando di morire entrambi: di stenti il cane e sotto le bombe la donna.

A Severodonetsk, nel Donbass, un medico indiano è rimasto una settimana in cantina, insieme a una pantera nera e un giaguaro. Girikumar Patil li aveva comprati venti mesi fa dallo zoo di Kiev e in questi giorni, pur di dar loro da mangiare, fa chilometri alla ricerca di cibo, spendendo soldi e fatica. Ma l’amore per i due felini, seppure domestici, è più forte.

E poi, sempre a proposito di zoo, quello di Kharkiv è stato bombardato e distrutto. La testimonianza alla Bbc, riportata in Italia dall’agenzia di stampa Agi, è arrivata da Vitaly Ilchenko, direttore del parco zoologico che occupava 355 acri che ospitava oltre 2.000 animali. Lo zoo è stato colpito da cinque missili russi che hanno ucciso e ferito diversi animali: "Purtroppo, dopo il bombardamento, alcune delle barriere di vetro dei recinti di primati e di piccoli predatori sono state danneggiate e gli animali spaventati sono scappati" ha scritto il direttore sul suo profilo Facebook: "Scimmie, porcospini e procioni sono stati restituiti, ma un paio di lupi rossi hanno lasciato il Feldman Ecopark. Abbiamo provato ad attirarli in un'esca, ma gli animali non ci hanno permesso di avvicinarci abbastanza. Non abbiate paura di loro: sono animali della taglia di una volpe e non rappresentano un pericolo per l'uomo. Gli animali sono spaventati e hanno una grande mobilità. Molto probabilmente, staranno vicino ai bidoni della spazzatura. Difficile prenderli perché sono spaventati e, come detto, molto mobili. Per favore se vedete questi animali simili a volpi segnalateceli su Facebook o Instagram. Con tempo e indirizzo. Per quanto possibile, cercheremo di mandare persone a salvare gli animali. Nel caso, non avvicinatevi e non cercate di prenderli da soli, sono piccoli, ma predatori, hanno paura".

Ilchenko ha spiegato che fin dal primo giorno di combattimenti i dipendenti dello zoo, il più grande di tutta l’Ucraina, con duemila animali di oltre duecento specie, hanno rilasciato caprioli, cervi e alci nella parte boschiva del parco per dare loro più libertà di movimento e tenerli lontani dai colpi delle bombe.

Sasha ha voluto rimanere a casa sua a Kherson, nella parte sud del Paese per restare con il suo cane, ma non solo, aiutando anche i cani della zona, rimasti senza proprietari. Poi un missile ha colpito casa sua ed è morta, rimasta lì per salvare il suo cane, quando scappare sarebbe stato più comodo.

Igor e il suo cane sono stati uccisi dall’esercito russo e l’altro cane di Igor li ha vegliati mentre erano morti lì, in un fosso.

E tutti loro – o, quando sono morti, coloro che tramandano il ricordo dei loro cari e degli animali - raccontano queste storie con le lacrime agli occhi, ma consapevoli che la quasi simbiosi con i loro animali è una ragione di vita, una delle poche rimaste da quel maledetto 24 febbraio quando la loro patria è stata invasa.

E poi, perché anche nei drammi, spesso, c’è un elemento comico, c’è il divieto per i gatti russi di partecipare alle gare e alle mostre feline internazionali nel resto del mondo da parte della federazione felina internazionale: “Nessun gatto allevato in Russia può da oggi essere importato e registrato in qualsiasi libro genealogico FIFe al di fuori della Russia. Nessun gatto appartenente a espositori residenti in Russia può essere iscritto a qualsiasi fiera FIFe al di fuori della Russia”.