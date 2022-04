Ambasciatore tedesco: 'Il Sud Italia importante per la Germania'

Roma, 12 apr. (askanews) - "Come Ambasciata e Governo della Repubblica Federale vogliamo ribadire l'importanza del Sud Italia anche per la Germania. Questo mio viaggio mira a rafforzare i legami con la Basilicata e la Puglia, due regioni di grande valore culturale ed economico, e creare i presupposti per nuove cooperazioni a fronte delle sfide, in primis digitale e ambientale, che ci attendono": così l'Ambasciatore tedesco Viktor Elbling, in una nota, poco prima di partire per la visita ufficiale in Basilicata e in Puglia (12-14 aprile), nel corso della quale vedrà i governatori delle due Regioni e i sindaci di Potenza e Bari.In programma anche incontri alla Fondazione Monti Uniti e all'ACIT di Foggia, al Liceo Classico Socrate di Bari, all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro nonché con imprenditori della Puglia. A Taranto l'Ambasciatore visiterà l'impianto eolico "Beleolico".Il viaggio dell'Ambasciatore Elbling - si legge in una nota - si inserisce nell'impegno dell'Ambasciata tedesca per rapporti strutturali con le regioni del Mezzogiorno con l'obiettivo di avviare progetti concreti e di potenziare ulteriormente i legami tra le società civili in Germania e nel Sud Italia.Nella foto l'incontro con il sindaco di Potenza Mario Guarente.