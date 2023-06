Roma, 29 giu. (askanews) - Dal 7 al 9 luglio si terranno alla Casa del Cinema di Roma le giornate del cinema romeno. L'iniziativa è organizzata dall'Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, dall'Associazione Dacin Sara di Bucarest, dal Centro Nazionale della Cinematografia di Bucarest, dall'Accademia di Romania in Roma e da ProEvent - Roma, in partenariato con la Casa del Cinema - Roma, dalla Biblioteca Europea - Roma e da Digital World Printing - Roma, e con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale.Alla ceremonia d'apertura, in programma venerdì 7 luglio alle ore 18:30 interverranno il Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, Federico Mollicone, l'Ambasciatore di Romania nella Repubblica Italiana, Malta e San Marino, Gabriela Dancau, e il Direttore Generale dell'Associazione Dacin Sara di Bucarest, Bogdan Ficeac.

In quest'occasione, si precisa in un comunicato dell'ambasciata, il critico e storico cinematografico Manuela Cernat parlerà di "Stelle italiane sugli schermi romeni e stelle romene sugli schermi italiani". Dalle ore 19:00, alla presenza del regista romeno Horatiu Malaele, avrà luogo la proiezione del film "Luca" (2021), seguita da un incontro del pubblico con il regista.Il programma delle Giornate del Cinema Romeno a Roma prevede 5 proiezioni, in romeno con sottotitoli in italiano: dopo l'apertura e la proiezione di "Luca" venerdì, sabato saranno proiettati alle 17.00 il film "Miracolo" di Bogdan Apetri (2021)e alle 18.45 "La Scala" di Vlad Paunescu (2021), seguito quest'ultimo da un incontro del regista con il pubblico; domenica alle 17.00 sarà proiettato "Il Drago" di Octav Chelaru (2022), mentre alle 19.15 sarà la volta del film "La Gomera" di Corneliu Porumboiu (2019).La partecipazione alla proiezione dei film è libera, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa conferma di registrazione all'indirizzo e-mail: roma.events@mae.ro.