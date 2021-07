Al via oggi le votazioni online del concorso fotografico Stenin

Roma, 1 lug. (askanews) - A partire da oggi tutti gli utenti di internet potranno scegliere l'opera che ritengono migliore, tra quelle presenti nella short list del concorso Stenin-2021: le votazioni online sono iniziate sulla versione russa del sito del concorso (https://stenincontest.ru/winners2021/) e su quella in inglese (https://stenincontest.com/winners2021/).Per prendere parte alla votazione è necessario avere un account su uno dei seguenti social: VKontakte, Facebook, Twitter oppure sul servizio cinese Weibo. Le votazioni saranno aperte fino alle 23:59 (ora di Mosca) del 31 luglio. Il vincitore delle votazioni online sarà annunciato all'inizio di agosto e l'autore della fotografia risultata più popolare su internet riceverà un diploma del concorso.Secondo la curatrice del concorso intitolato ad Andrei Stenin, nonché dirigente del servizio progetti visivi del gruppo mediatico "Rossiya Segodnya" Oxana Oleynik, la votazione online, già divenuta una bella tradizione del concorso, non rappresenta solamente un formato sui generis di giuria popolare per la valutazione dei lavori dei candidati."Gli utenti di internet che prendono parte alle votazioni posseggono la sensibilità di coloro che amano veramente la fotografia e desiderano conoscere e capire il più possibile del mondo della fotografia moderna - ha sottolineato Oleynik - siamo felici che costoro vengano aiutati a farlo proprio dalle opere di chi rappresenta ciò che vi è di meglio e di brillante nel mondo del giovane fotogiornalismo internazionale, ossia i nostri vincitori".Si saprà a settembre il nome del vincitore del premio principale del concorso Stenin, il Grand Prix, e i nomi di coloro che hanno raggiunto i posti sul podio nelle varie categorie. Nel primo mese d'autunno il concorso Andrei Stenin annuncerà i vincitori sul sito stenincontest.ru stenincontest.com.Nel programma del concorso c'è anche l'inizio della tradizionale tournée dei vincitori presso varie città del mondo, fino alla fine dell'anno.