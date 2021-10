Afghanistan: talebani, vogliamo relazioni positive con tutti

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "L'Afghanistan ha inviato il messaggio" di voler instaurare "relazioni positive con il mondo interno. Non vogliamo interferire con gli affari interni di nessun Paese, e ci aspettiamo che gli altri Paesi non interferiscano con i nostri". Lo ha detto il ministro degli Esteri talebano Amir Khan Muttaqi, parlando a un evento presso un centro studi a Doha, in Qatar, dove si trova per i colloqui di questi giorni con delegazioni internazionali, tra cui quelle di Usa e Ue. "L'Emirato islamico è determinato a utlizzare appieno la capacità dell'Afghanistan di essere un crocevia e parte di una rivoluzione economica", ha aggiunto Muttaqi, chiedendo alla comunità internazionale di "non mettere pressione" al suo Paese, ma di "fare richieste attraverso la cooperazione", senza pretendere "tutte le riforme in due mesi". (ANSA).