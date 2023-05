Accordo sul debito in Usa, Biden: evitato catastrofico default

Roma, 28 mag. (askanews) - I partiti repubblicano e democratico degli Stati Uniti hanno trovato una "intesa di principio" che prevede l'innalzamento del tetto del debito per i prossimi due anni in cambio di tagli al programma dell'amministrazione, evitando così il primo default della storia del Paese.Il presidente Joe Biden, da Camp David, ha parlato con lo Speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy, e il leader della minoranza Hakeem Jeffries.

L'accordo sul debito eviterà "un catastrofico default", ha commentato l'inquilino della Casa Bianca, specificando che l'intesa rappresenta "un compromesso", "ovvero nessuno ottiene ciò che vuole", ma evita "una recessione economica e la perdita di milioni di posti di lavoro".Secondo Biden, l'accordo raggiunto rappresenta "un importante passo avanti, che ridurrà la spesa pubblica proteggendo allo stesso tempo tempo i programmi federali che aiutano i lavoratori". In particolare, ha spiegato Biden, il compromesso "protegge le priorità" della sua amministrazione e quelle "dei democratici al Congresso sul piano legislativo". Si tratta di "una buona notizia per i cittadini", perché "evita un default che avrebbe conseguenze catastrofiche per l'economia" americana, ha concluso Biden, esortando la Camera e il Senato ad approvare subito il testo, non appena sarà presentato.