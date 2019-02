Sugli abusi sessuali la Chiesa si è messa in giudizio. Il rito di penitenza del vertice ecclesiastico

Nella sontuosa Sala Regia, contigua alla Sistina del Giudizio Universale michelangiolesco, si è svolto l’atto simbolico più suggestivo ed emblematico da parte del papa e dei 190 partecipanti – tra vescovi, cardinali, suore, religiosi e laici – all’incontro voluto da Francesco per decidere come venire fuori dalla spirale mortale degli abusi sessuali sui minori che sta rischiando di danneggiare la Chiesa più seriamente di una persecuzione. Un rito penitenziale per riconoscere le proprie colpe gravi e umiliarsi davanti a Dio e alla pubblica opinione.

Un “Mea culpa” sentito come inizio necessario e insostituibile per una liberazione dal lungo sonno dove gli orchi cattivi si sono aggirati protetti, coperti, capiti dalle istituzioni ecclesiastiche rimaste sorde al pianto delle miglia di vittime colpite e prostrate dalla disinvoltura per l’impunità con cui centinaia e centinaia di ecclesiastici del basso e alto clero hanno abusato sessualmente di loro. Le parole pronunciate nei tre giorni di convegno da cardinali, vescovi, esperti e anche tre donne autrici di tre interventi di rara valentia e proprietà tra tanti maschi consacrati, considerati per tanti versi la casta della Chiesa, sono state tante, sempre appropriate, mai di circostanza.

Ma nessuna ha scavato l’anima dei presenti come la preghiera penitenziale: gli errori, l’irresponsabilità, la confusione, la leggerezza, la sufficienza durata anni e anni di fronte allo scandalo degli abusi sessuali da parte del clero sono apparsi tanto grandi e brucianti che l’unica immagine adeguata per ritrovare la pace di una buona coscienza poteva essere quella del figlio prodigo e del pubblicano che si batte il petto sulla soglia del tempio. Almeno formalmente, per ora al fariseo saccente e soddisfatto di sé e della propria giustizia che prega diritto davanti a tutti è stato abbandonato per far posto nella coscienza del clero al pubblicano. Tornare umili e oranti, chiedere perdono a Dio e alle vittime innocenti. Aver scelto di fare questo gesto nella Sala Regia è stato un simbolo forte.

In quella Sala era già avvenuto una trentina d’anni fa un altro pentimento della Chiesa cattolica, un chiedere scusa pubblica per la condanna di Galileo a premessa credibile di una riconciliazione con la scienza e la società moderna. Ora la riconciliazione con le vittime di abusi sessuali, di coscienza e di potere, dopo anni di emarginazione lascia ben sperare per una pratica diversa. Papa Francesco a incontro concluso ha tirato un bilancio indicativo per i successivi passi che ora l’istituzione Chiesa deve fare a livello centrale e locale per rendere prassi ordinaria e operativa la prevenzione degli abusi, il sostegno alle vittime e la punizione ai chierici colpevoli. Al centro sono poste le vittime e non l’ipocrita copertura degli abusi per difendere il buon nome della Chiesa e dei chierici per non suscitare scandalo. Prima i Bambini.

Il papa ha fatto una sintesi eccellente dei lavori e delle prospettive che attendono decisioni concrete parlando al mondo intero dalla sua finestra dopo la recita dell’Angelus. Egli ha posto in evidenza la rivoluzione della misericordia voluta da Gesù che richiede alla Chiesa di adeguarsi mettendosi in gioco sino in fondo. Una rivoluzione che impegna ciascuno dei seguaci del Vangelo a fare la propria parte perché si senta la novità dell’esempio e dell’insegnamento di Gesù. Un insegnamento e un esempio tradito nei confronti delle vittime di abusi sessuali.

Durante la celebrazione penitenziale nella Sala Regia poteva benissimo risuonare il monito di Giovanni Battista, il fustigatore del re Erode e dei festini di corte: “Convertitevi e credete al Vangelo”. A ciascuno il Battista avrebbe potuto chiedere fino a che punto credesse nel Vangelo per poter cambiare vita. In qualche modo è stato lo stesso Francesco a dire in conclusione, un analogo tagliente invito a pentirsi sinceramente e a produrre concreti fatti di cambiamento sulla spinosissima questione degli abusi sessuali sui minori.

“La disumanità del fenomeno a livello mondiale – egli ha detto - diventa ancora più grave e più scandalosa nella Chiesa, perché in contrasto con la sua autorità morale e la sua credibilità etica. Il consacrato, scelto da Dio per guidare le anime alla salvezza, si lascia soggiogare dalla propria fragilità umana, o dalla propria malattia, diventando così uno strumento di satana. Negli abusi noi vediamo la mano del male che non risparmia neanche l’innocenza dei bambini. Vorrei qui ribadire chiaramente: se nella Chiesa si rilevasse anche un solo caso di abuso – che rappresenta già di per sé una mostruosità – tale caso sarà affrontato con la massima serietà. Fratelli e sorelle: infatti nella rabbia, giustificata, della gente, la Chiesa vede il riflesso dell’ira di Dio, tradito e schiaffeggiato da questi disonesti consacrati. L’eco del grido silenzioso dei piccoli, che invece di trovare in loro paternità e guide spirituali hanno trovato dei carnefici, farà tremare i cuori anestetizzati dall’ipocrisia e dal potere. Noi abbiamo il dovere di ascoltare attentamente questo soffocato grido silenzioso”.

Le mosse del Papa

Due aspetti tra i tanti nelle parole di Francesco seminate nei giorni dell’incontro mi sono parsi particolarmente innovativi e da applicare per sconfiggere la piaga degli abusi sui minori, di potere e di coscienza: l’invito a più pensiero al femminile nella Chiesa e l’avviare la lotta all’abuso sui minori non in forma solitaria da parte della Chiesa ma inserita dentro al quadro già sperimentato dagli organismi internazionali di cooperazione educativa. Anche le linee vincolanti che saranno definite nell’ambito del diritto ecclesiastico recepiranno in pieno queste legislazioni laiche internazionali di prevenzione e protezione dei bambini. Per un bilancio di questo incontro definito già storico da più fonti occorrerà valutarne gli effetti ne prossimo futuro. Ora, mentre si può prestare a valutazioni di varia natura pare opportuno sentire la valutazione di Francesco che lo ha voluto fortemente.

“Questa mattina – ha detto alla gente radunata in Piazza san Pietro per l’Angelus - si è concluso qui in Vaticano un Incontro molto importante sul tema della Protezione dei minori. Erano convocati i Patriarchi, i Presidenti di tutte le Conferenze Episcopali, i Capi delle Chiese Orientali Cattoliche, i Rappresentanti dei Superiori e delle Superiore delle Congregazioni religiose e diversi miei Collaboratori nella Curia Romana. Come sapete, il problema degli abusi sessuali nei confronti di minori da parte di membri del clero ha suscitato da tempo grave scandalo nella Chiesa e nell’opinione pubblica, sia per le drammatiche sofferenze delle vittime, sia per la ingiustificabile disattenzione nei loro confronti e la copertura dei colpevoli da parte di persone responsabili nella Chiesa.

Poiché è un problema diffuso in ogni Continente, ho voluto che lo affrontassimo insieme, in modo corresponsabile e collegiale, noi Pastori delle Comunità cattoliche in tutto il mondo. Abbiamo ascoltato la voce delle vittime, abbiamo pregato e chiesto perdono a Dio e alle persone offese, abbiamo preso coscienza delle nostre responsabilità, del nostro dovere di fare giustizia nella verità, di rifiutare radicalmente ogni forma di abuso di potere, di coscienza e sessuale.

Vogliamo che tutte le attività e i luoghi della Chiesa siano sempre pienamente sicuri per i minori; che si prendano tutte le misure possibili perché simili crimini non si ripetano; che la Chiesa torni ad essere assolutamente credibile e affidabile nella sua missione di servizio e di educazione per i piccoli secondo l’insegnamento di Gesù. In questo modo sapremo collaborare con tutto il nostro cuore e con efficacia, insieme a tutte le persone di buona volontà e a tutte le componenti e le forze positive della società, in tutti i paesi e a livello internazionale, perché si combatta fino in fondo, in ogni sua forma, la gravissima piaga della violenza nei confronti di centinaia di milioni di minori, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, in tutto il mondo”. Dopo le parole inizia il giudizio della storia.