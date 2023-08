A Fatima il Papa recita il rosario, in 200 mila per il Pontefice

Il Papa nel suo breve discorso a Fatima non ha fatto nessun riferimento alla pace e ai conflitti in corso nel mondo, come quello tra Russia e Ucraina, come ci si attendeva proprio per la storia di questo santuario mariano. Francesco ha parlato della Chiesa, che deve essere aperta a tutti, e dell'esempio della Madonna che "va in fretta e sempre indica Gesu'" e ha invitato a presentare a Lei tutte le preoccupazioni. Tuttavia il Papa ha recitato il rosario, insieme ai malati e ai detenuti presenti, e tra le cinque intenzioni di preghiera, oltre ai giovani detenuti, la Gmg e i giovani malati, al quarto mistero si e' pregato anche per la pace. Nel quinto e ultimo mistero si e' pregato per lo stesso Papa (come spesso si fa in questa preghiera mariana).