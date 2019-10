A Palazzo Gisutiniani convegno per 'I 150 anni del Mahatma Gandhi'

Roma, 2 ott. (askanews) - Nel 150esimo anniversario dalla sua nascita, l'India e il mondo intero hanno reso omaggio oggi al Mahatma Gandhi, "Grande Anima" nazionale che ispirò il cammino del suo Paese verso l'indipendenza e icona mondiale della possibilità di realizzare grandi cambiamenti partendo da piccole azioni. E a Roma, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, il Senato ha organizzato per la Giornata internazionale della Nonviolenza il convegno "Celebrando i 150 anni del Mahatma Gandhi", promosso dalla senatrice Roberta Pinotti (presidente del Gruppo parlamentare di amicizia Italia-India) e dall'ambasciata indiana a Roma.Un evento in una cornice istituzionale per riflettere su una delle figure meno istituzionali della politica del Novecento. Gandhi "ha stimolato la forza interiore della gente chiedendo loro di impersonare il cambiamento", ha affermato Reenat Sandhu, ambasciatrice indiana a Roma, sottolineando la dimensione universale del messaggio del 'Bapu' (padre) della nazione indiana: "Anche se era indiano Gandhi non apparteneva solo all'India. Ma con la forza della nonviolenza è riuscito a scuotere un impero secolare".Così oggi parlare di Gandhi e del suo pensiero significa anche "investire in crescita responsabile e consapevole", guardando alle nuove generazioni, ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in apertura del convegno a cui hanno partecipato oltre alla senatrice Pinotti il Presidente del Gruppo Italiano dell'Unione Interparlamentare Pierferdinando Casini e due scrittori dichiaratamente innamorati dell'India: Giancarlo De Cataldo e Sandra Petrignani.Casellati ha usato lo spunto della filosofia della nonviolenza per parlare in particolare di "accettazione del diverso" in un momento in cui la violenza, anche sui social network, è così forte. La presidente del Senato ha rivolto un "sentito pensiero" a Maria Antonietta Rositani, la mamma di Reggio Calabria che "da sette mesi combatte ogni giorno per la propria vita" dopo l'aggressione da parte del marito: "Il suo coraggio è emblema di tutte le donne che ogni giorno sono vittime di inaccettabili aggressioni".Gandhi, ha rilanciato l'ambasciatrice Sandhu a sua volta, "credeva nelle capacità delle donne, credeva che le donne avessero il diritto di partecipare a tutte le attività del Paese", una convinzione diventata realtà anche grazie a "questo uomo del passato che era anche uomo del futuro (..) Senza di lui l'India non avrebbe saputo progredire come ha fatto, con un percorso frutto di cambiamenti nel modo di pensare della gente, che lui ha promosso in prima persona".