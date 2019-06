A Mosca una cena National Geographic per lanciare allarme su clima

Mosca, 27 giu. (askanews) - "Emergenza climatica senza precedenti". Così il presidente dell'Argentina Mauricio Macri è intervenuto in un videomessaggio durante una cena organizzata a Mosca da Slava Fondation e National Geographic Society, presso la Casa degli Scrittori di Mosca: un evento che accende nuovamente i riflettori sul riscaldamento globale e dimostra un forte interesse trasversale nell'affrontare il problema. "L'Antartide è il continente del futuro: dobbiamo proteggerlo", gli ha fatto eco il presidente cileno Sebastian Pinera. "Con il presidente Macri abbiamo un progetto", ha aggiunto. E anche Alberto II di Monaco ha partecipato in remoto all'evento per la tutela ambientale: "la protezione delle regioni polari significa tutela per l'intero pianeta", ha detto.La cena prevedeva un fitto programma di interventi e un'ampia presenza diplomatica di 37 paesi con 22 ambasciatori, dall'Australia al Messico sino al Canada. "Tutti gli intervenuti sono persone che hanno fatto già molto per preservare l'ambiente dal cambiamento climatico e con il vostro aiuto potranno fare ancora di più", ha detto Viacheslav Fetisov, leggenda dell'hockey mondiale, ambasciatore Onu per l'Artico e l'Antartide e campione dello sport Unesco (ce ne sono 13 al mondo). Fetisov è tra l'altro l'ideatore di #TheLastGame, un'iniziativa benefica, tesa a sottolineare i pericoli del riscaldamento globale e del dissolvimento dei ghiacci, sostenuta anche da Papa Francesco, nominato capitano ad honorem della squadra #TheLastGame.Seduto a tavola accanto a Fetisov si trovava Enric Sala, esploratore del National Geographic impegnato attivamente nell'esplorazione e nella ricercaper la conservazione degli oceani. Sala ha creato il progetto Pristine Seas per identificare, studiare e proteggere gli ultimi luoghi selvaggi dell'oceano. Secondo il noto studioso "l'intero sistema naturale è completamente sbilanciato" benchè da esso dipenda "l'acqua che beviamo, l'aria che respiriamo".Sala ha esposto delle cifre che dovrebbero fare pensare, non solo i filosofi e i biologi: "Oggi il 96% dei mammiferi siamo noi e i nostri animali domestici. Solo il 4% rimanente, dalle tigri agli elefanti vivono allo stato libero. Il 70% degli uccelli sono animali domestici e il 90% dei grandi pesci nei mari sono stati pescati negli ultimi 90 anni. C'è solo solo il 2% degli oceani protetto da aree naturali, dove non si può pescare. Abbiamo fatto meglio sulla terra ferma, ma non molto: solo 15% della nostra terra è protetto da parchi nazionali. E se non faremo nulla, la nostra civiltà è sotto minaccia. Perchè? Tutto, dall'acqua potabile all'aria dipende dal mondo animale. Più ci occupiamo di monoculture, più limitiamo noi stessi. L'ironia è che ci mettiamo anche a costruire tecnologie per depurare l'aria, quando la natura ce ne ha donata già una: le foreste. Le nostre foreste, gli habitat naturali assorbono la metà delle emissioni che produciamo. Ogni anno, gratis. Ma noi sistematicamente continuiamo a distruggere tutto questo. Se non convince la motivazione morale, allora permettetemi di parlare di economia: mettiamo insieme il Pil degli Usa, della Cina e della Russia e lo raddoppiamo. Ecco, questo è quanto noi otteniamo dalla natura. Ma le nostre attività non sostenibili, costano all'anno 6.000 miliardi di dollari, e il costo può arrivare 30.000 entro il 2050".