A Med2021 le crisi del Mediterraneo, le incertezza e le sfide

Roma, 4 dic. (askanews) - Un'edizione ibrida, con la pandemia e i timori per la nuova variante Omicron a fare da sfondo. Per il settimo anno di fila i Med Dialogues hanno portato a Roma il forum di dialogo sul Mediterraneo dal 2 al 4 dicembre. L'edizione, però, ha risentito in molti modi della crisi pandemica e delle transizioni in corso. Oltre 50 Paesi presenti, 15mila utenti registrati, 190 speaker presenti e collegati da remoto, ma anche diverse assenze. Un'edizione caratterizzata, nella sua essenza dall'incertezza, non soltanto dei tempi presenti - tra tamponi, restrizioni e disdette dell'ultimo minuto - ma anche dei teatri e temi affrontati nei panel: le crisi del Mediterraneo allargato. Tante, e in molti casi senza una direzione precisa, ma con l'idea che serva un impegno multilaterale molto forte, Italia in prima linea a sostenerlo.Come ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella sessione inaugurale la regione del Mediterraneo rappresenta "una realtà interessata da transizioni geopolitiche securitarie, economiche e sociali" che confermano la "centralità strategica a livello globale" dell'area. "Dobbiamo fare sì che queste transizioni non restino incompiute, dobbiamo accompagnarle fino a raggiungere l'obiettivo di avere società eque ed inclusive".L'elemento dell'incompiutezza è stato sotteso a buona parte dei temi sul tavolo: dal nucleare iraniano al Libano, dall'Afghanistan alla questione migratoria, dai partenariati alla Libia. Un'incertezza, che, secondo il presidente dell'Ispi Giampiero Massolo, non è soltanto "un onere, ma anche uno stimolo" perché mette insieme "gli ingegni per trovare le soluzioni".Massolo ha anche sottolineato un altro elemento caratterizzante della settimana edizione, il "limite": "E' emerso in modo chiaro da questi tre giorni come da soli non si può raggiungere molto, l'azione individuale mostra i propri limiti. Qualche assenza ci è pesata un po' più di altre, 'missed opportunity' soprattutto per chi non è venuto".Altro elemento non ancora chiuso e portato a compimento, che è stato messo in evidenza da Di Maio è quello della necessità di un "partenariato efficace tra l'Ue e il Vicinato sud". "Non possiamo guardare al Mediterraneo come a un'area di crisi in cui si è condannati alla mera gestione, ma dobbiamo stringere un patto per lo sviluppo tra l'Europa, il Mediterraneo e l'Africa"."L'orizzonte della ripresa offre nuovi strumenti, come il Piano comune di investimento", ha detto, sottolineando che la regione mediterranea può essere vista in "termini difensivi oppure come noi riteniamo in modo più lungimirante affrontando i nodi e costruendo relazioni durature sull'interesse reciproco a collaborare".Tra i Paesi di cui si è parlato di più oltre alla Libia, per cui l'auspicio è che le elezioni del 24 dicembre tramutino l'incertezza in una soluzione, il Libano. La missione dell'Onu in Libano Unifil "è ciò che garantisce al Libano e alla regione pace e stabilità. Nel minuto stesso in cui la missione finisse l'intera area esploderebbe e ci sarebbe una catastrofe regionale", ha ha detto senza mezze misure il ministro degli Esteri libanese, Abdallah Bou Habib.Una prospettiva che anche l'Ue vuole scongiurare, ha confermato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Josep Borrell che ha garantito il sostegno dell'Unione a Beirut se porterà avanti i passi e le riforme necessarie.Un altro fronte caldo, ma ancora in fase di assoluta transizione, e che vede coinvolta Bruxelles è quello dei negoziati sull'accordo sul nucleare iraniano, che Borrell ha detto di essere, come rappresentante dell'Ue, "impegnato a salvare". I "negoziatori hanno deciso di andare nei rispettivi Paesi nel weekend ma torneranno lunedì a Vienna, dobbiamo crederci" e ricordare che l'accordo è un "do ut des" e "non possiamo pretendere che l'Iran torni all'interno dell'intesa se gli Stati uniti non rispettano la loro parte di accordo", dopo aver imposto le sanzioni.Il Mediterraneo va ben oltre i suoi confini come hanno ricordato molti panelisti e lo stesso ministro Di Maio ,che ha parlato di una regione allargata, un macrocontinente. Così nell'ambito delle crisi regionali c'è anche quella dell'Afghanistan. "Non è nei nostri piani riconoscere il regime di Assad come non lo è riconoscere il governo dei talebani", ha detto Borrel. "La Lega araba sta considerando di riaccettare la Siria. Dal nostro punto di vista non vedo la ragione di cambiare posizione ma questo non ci impedisce di fornire aiuto umanitario con i 200 camion che ogni giorno portano aiuti dalla Turchia in Siria e anche in Afghanistan".Di altro avviso Mohammed Bin Abdulrahman Al-Thani, vice premier e ministro degli Esteri del Qatar, secondo cui la "sfida principale" posta oggi dall'Afghanistan è "l'assenza di chiarezza su come agire dopo la presa dei talebani" dello scorso agosto, "non c'è ancora una strategia chiara della Comunità internazionale, dalle Nazioni Unite, su come agire in ambito umanitario, economico, politico e di sicurezza". Da parte sua, ha precisato al Thani, Doha è impegnata "con tutte le parti, tutti i Paesi, con i talebani, i membri del Consiglio di sicurezza Onu e con i Paesi della regione, per cercare di favorire una sorta di intesa su come interagire con l'Afghanistan".E legata all'Afghanistan è anche la questione migratoria, con i flussi provenienti dai Paesi africani ma anche dalle zone più a Est, questione che non vede ancora una soluzione, in un'Ue divisa dagli interessi nazionali, ma messa alla prova dalla crisi al confine tra Bielorussia e Polonia. Quella migratoria "è una grande questione e deve essere regolata, non possiamo dare la percezione che nessuno la controlla", e quando "si cancellano i confini interni, quelli esterni diventano i confini comuni" ed è "responsabilità comune proteggerli e gestirli", i Paesi membri dell'Ue devono "mettersi d'accordo su una politica comune sull'asilo e le migrazioni", ha sottolineato Borrell, perché "non possiamo permetterci un'altra Bielorussia". (di Daniela Mogavero)