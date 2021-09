A Los Angeles apre il Museo del cinema, con 13 milioni di oggetti

Roma, 22 set. (askanews) - E' già stato definito da molti il "Partenone dei musei del cinema". Il 30 settembre apre a Los Angeles, vicino ad Hollywood, il museo dell'Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences. Tra statuette, foto e filmati di cerimonie storiche, un pupazzo di ET, la faccia di Terminator e un C1-P8 di Star Wars, è un luogo imperdibile per gli amanti del grande schermo ed è bizzarro che la città mondiale del cinema ancora non avesse un suo museo dedicato."È importante per Los Angeles avere questo museo del cinema - ha detto Tom Hanks, due premi Oscar vinti -. Sappiamo tutti che i film si fanno ovunque nel mondo e sono film meravigliosi. Ci sono altre città con musei del cinema, ma con tutto il rispetto per un posto come Los Angeles, creato dalla Motion Picture Academy, questo museo deve davvero essere il Partenone di questi posti". "I film continuano ad essere l'arte magica che parla a tutti, ovunque. E quest'arte merita di essere onorata, esplorata e goduta in un museo? Spero che la domanda si risponda da sola".Oggetti di scena, costumi, manifesti, sceneggiature e film dal 1927, anno di fondazione dell'Academy, una collezione incredibile sul cinema con oltre 13 milioni di oggetti.L'edificio è stato progettato da Renzo Piano che ha rielaborato uno storico grande magazzino del 1930."Abbiamo una mostra centrale che ti guida attraverso la storia del cinema, le arti, i mestieri, le scienze - spiega Bill Kramer, presidente del museo dell'Academy - si vedranno gallerie dedicate a Spike Lee, Pedro Almodovar, Hildur Guonadottir, un incredibile compositore che ha appena vinto qualche anno fa per Joker. Gallerie dedicate al design dei costumi, alla cinematografia, al sound design, all'arte dell'hair styling e del make up, al Mago di Oz, c'è un'intera galleria dedicata al Mago di Oz...".Tra i pezzi più antichi, La slitta con la scritta "Rosebud" da "Quarto potere" di Orson Welles.