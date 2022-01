A Kitzbuehel l'incidenza del Covid sfiora quota 3.300

(ANSA) - BOLZANO, 10 GEN - A Kitzbuehel, noto centro sciistico del Tirolo austriaco, l'incidenza vola e sfiora quota 3.300. La località, che dal 18 gennaio ospiterà la Coppa del mondo di sci, registra un valore di 3.233. I casi attivi sono invece 617 su 8.239 abitanti. Ancora più alta è l'incidenza nel distretto Pongau nel Salisburghese con 3.290. Anche a Vienna i contagi stanno salendo e l'incidenza di casi su 100.000 abitanti ormai è di 934, mentre la media nazionale in Austria è 695. In Tirolo la situazione negli ospedali resta invece stabile con 33 pazienti in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri) e 122 nei reparti normali (+5). (ANSA).