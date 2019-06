A Forum Economico Pietroburgo molta Cina ma anche Italia in pole

San Pietroburgo (Russia), 6 giu. (askanews) - Al via a San Pietroburgo, in Russia, il Forum Economico Internazionale (Spief), piattaforma di dibattito, negoziati, accordi internazionali in campo economico e diplomatico. La 23esima edizione di questa tre giorni annuale, fortemente voluta da Vladimir Putin, come vetrina per il grande business e come piattaforma di confronto internazionale, ha come ospite il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping - oggi la Cina è il più grande partner economico della Russia - e il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. Nonchè una foltissima rappresentanza di top manager di società da oltre 70 Paesi, che popolano il Forum fino all'8 giugno. La sola delegazione cinese comprende circa un migliaio di persone: rappresentanti di ministeri cinesi, province, compagnie statali e private, nonché rappresentanti dei media.L'Italia è rappresentata sia a livello istituzionale, con Manlio Di Stefano, sottosegretario per gli affari esteri e la Cooperazione internazionale del ministero degli Esteri; sia da numerosi capitani di industria. L'ambasciatore d'Italia in Russia, Pasquale Terracciano, ha inoltre inaugurato ieri la presenza italiana al forum su Baltico con un ricevimento per la festa della Repubblica Italiana, offerto dal console generale Alessandro Monti. Al centro del dibattito di un panel dedicato ai rapporti bilaterali, questo pomeriggio, le opportunità per allargare la cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi, che non ha ancora dispiegato le sue potenzialità.L'argomento principale del forum quest'anno è "Formare l'agenda dello sviluppo sostenibile". Il programma imprenditoriale consiste in quattro blocchi tematici: "L'economia mondiale alla ricerca dell'equilibrio", "L'economia russa: realizzare gli obiettivi dello sviluppo nazionale", "Tecnologie che si avvicinano al futuro", "L'uomo prima". In totale, il forum organizzato da Roscongress ospiterà oltre 120 eventi aziendali.Più di 12.000 persone provenienti da 140 paesi hanno confermato la loro partecipazione a SPIEF-2019. E di anno in anno si sta rafforzando anche la sezione culturale del forum: domani e l'8 giugno, in Piazza del Palazzo, davanti all'Hermitage, si terrà un festival di musica all'aperto "From Classics to Rock": a esibirsi gli artisti dell'Opera di Stato di Vienna e soprattutto Andrea Bocelli. Inoltre al museo Hermitage si inaugura la mostra "Intelligenza Artificiale e Dialogo Interculturale" con opere di artisti contemporanei di tutto il mondo. La mostra, organizzata dal Russian Direct Investment Fund (RDIF) e dallo State Hermitage Museum come parte del programma culturale del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, è dedicata alle capacità creative dell'intelligenza artificiale.