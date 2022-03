A cosa punta la presidenza Ue di Macron: l'agenda economica 'stravolta' di Versailles

Bruxelles, 13 mar. (askanews) - Il vertice dei capi di Stato e di governo europei che si è svolto a Versailles, giovedì e venerdì scorsi, avrebbe dovuto porre le basi, nelle intenzioni originarie della presidenza semestrale francese del Consiglio Ue, per una profonda trasformazione economica e geopolitica dell'Unione. Un'ambizione rispettata solo in parte, a causa dei tragici eventi in corso in Ucraina, a cui è stata dedicata tutta la discussione della prima giornata, protrattasi fin oltre le due di notte. L'agenda iniziale è stata ripresa solo nella seconda giornata, con una discussione che non è approdata ancora a conclusioni operative.L'agenda del vertice, stravolta dalla guerraLa riunione era stata convocata, all'inizio del semestre francese di presidenza, con un titolo che ancora figurava nei tesserini di accredito dei giornalisti: 'Vertice informale dei capi di Stato e di governo sul modello europeo di crescita e di investimenti per il 2030'.Versailles doveva segnare un salto in avanti dell'integrazione europea, con l'obiettivo per l'Ue di conquistare la sua 'autonomia strategica' nelle catene del valore di settori chiave come l'industria della difesa e dello spazio, i semiconduttori, l'innovazione tecnologica e l'economia digitale, le materie prime e i materiali rari, la salute, l'energia. Una decisa correzione di rotta rispetto alla globalizzazione che aveva imperato in Europa e nel mondo fino al Covid-19. La pandemia ne ha dimostrato i limiti e le vulnerabilità, prima con la carenza di mascherine e di materiali e apparecchiature sanitari, poi con la crisi delle catene di approvvigionamento.Il valore simbolico di VersaillesVersailles è un luogo importantissimo nella storia della Francia, secondo solo a Parigi. Un luogo altamente simbolico, con la sua splendida Reggia, non solo per i fasti della monarchia assoluta, ma anche per la Rivoluzione, che vide qui la fatidica riunione degli Stati Generali nel 1789 e poi la prima Assemblea nazionale e la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo.Ma è anche un simbolo in negativo, di divisione dell'Europa: perché in questa città fu firmato il 28 giugno 1919 il famigerato Trattato di pace con cui alla Germania, accusata di aver provocato la Prima guerra mondiale, furono addossati costi di riparazione insostenibili, creando una situazione che sarà più tardi una delle cause dell'ascesa del nazismo e della nuova guerra mondiale scoppiata vent'anni dopo.Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha evocato, durante la conferenza stampa alla fine del vertice, questo valore simbolico di Versailles, e sottolineato che la validità dell'agenda originaria del vertice, nonostante gli adattamenti necessari, è stata confermata e rafforzata dall'invasione russa dell'Ucraina.'Gli ucraini - ha detto Macron che si gioca la presidenza di turno anche in chiave rielezione alle presidenziali di aprile - ci danno un esempio unico: l'esempio del coraggio. Noi non facciamo la guerra, noi europei oggi alla Russia, ma sosteniamo l'Ucraina; sanzioniamo la Russia, ma dobbiamo anche fare la nostra parte e avere il coraggio di prendere delle decisioni storiche. Il coraggio di riconoscere che difendere la democrazia e i nostri valori ha un costo, che fare queste scelte di indipendenza ha un costo, e suppone, a volte, di ritornare sui dogmi che avevamo da molti anni, su quelle che erano la nostre organizzazione e le nostre abitudini'. E al vertice Ue 'le decisioni di ieri e di oggi hanno consacrato la presa di coscienza e la volontà degli europei, qui a Versailles di avanzare in questa direzione'.Versailles, ha ricordato il presidente francese, 'è un immenso luogo di storia che i francesi amano più di tutto, è la nostra fierezza riguardo al resto del mondo. Ma Versailles è stato anche un luogo di sonanti sconfitte diplomatiche; è il luogo in cui abbiamo perduto la pace, alla fine della Prima guerra mondiale. Dopo aver vinto la guerra, abbiamo perduto la pace, perché in quel momento abbiamo attuato la volontà di umiliare e di dividere l'Europa'.Macron si è detto 'molto fiero del fatto che in questi due giorni, malgrado le difficoltà, la gravità, la pesantezza, a volte l'emozione estrema che c'era attorno al tavolo, noi abbiamo riconosciuto, tutti insieme, in modo unanime, che il solo modo di preservare la pace nel nostro continente è la nostra unità, e il coraggio di questa unità è la cosa più importante'.Il presidente francese ha riassunto tutte le questioni sulle quali i leader dei Ventisette hanno deciso di ritornare, in due successivi vertici, quello già previsto il 24 e 25 marzo e un altro, straordinario, che sarà convocato a maggio, dando mandato alla Commissione di presentare le valutazioni necessarie e preparare le decisioni da prendere.DifesaInnanzitutto, bisognerà 'costruire una capacità comune in materia di difesa', ha indicato Macron. 'E' l'oggetto del mandato che abbiamo dato alla Commissione, perché di qui alla fine di maggio, in un vertice Ue straordinario che procederà il summit della Nato', si possa procedere a 'costruire una strategia europea pienamente stabilita per le nostre industrie e per la nostra capacità in materia di difesa'.Energia'Poi c'è il tema dell'energia. Con la nostra strategia climatica - ha ricordato il presidente francese - abbiamo già cominciato a costruire un percorso dell'indipendenza: uscire dalle fonti fossili significa diventare indipendenti. Tuttavia, noi sappiamo che su questa strada per molti di noi l'uscita dal carbone passava per il gas, un gas che importavamo e importiamo ancora in gran parte della Russia. La situazione che viviamo oggi, e che vivremo immancabilmente domani, ci deve portare a riesaminare questa strategia, ad essere ancora più ambiziosi sul piano climatico'.L'aumento dei prezzi energetici'Avremo un appuntamento alla fine del mese di marzo, in cui esamineremo in modo molto concreto come dare un sostegno ai nostri cittadini per la questione dei prezzi. E' il mandato che abbiamo affidato alla Commissione: presentare delle opzioni concrete in materia di prezzi e di stoccaggio' del gas. 'Di che cosa si tratta in fondo? Di garantire - ha spiegato Macron - dei meccanismi che ci evitino di essere sottoposti agli imprevisti, e a volte alle speculazioni, dei mercati, legati a questo contesto di crisi. Molti di noi hanno già fatto delle scelte per proteggere i nostri compatrioti e le nostre imprese; dobbiamo armonizzare queste scelte a livello europeo e dotarci di strumenti nuovi. Nei prossimi 15 giorni dovremo dotarci di strumenti nuovi per resistere agli shock di prezzo legati a questo contesto geopolitico. I prezzi aumentavano già prima della guerra, e continueranno ad aumentare per i suoi effetti'. Costo delle sanzioni e indipendenza energeticaInoltre, ha rilevato il presidente francese, 'dovremmo prepararci anche ad eventuali sanzioni che verranno' anche in campo energetico, 'e a desensibilizzarci da questa dipendenza dalla Russia. E' il mandato che è stato dato per il mese di maggio alla Commissione, con questo piano per l'uscita dalla dipendenza fossile riguardo alla Russia'. Il piano, chiamato 'RePowerEU', indicherà 'come uscire di qui al 2027 dalla nostra dipendenza dal gas dal petrolio e dal Carbone russi'. 'È un piano - ha evidenziato Macron - che suppone degli investimenti nuovi, delle nuove infrastrutture e una strategia che rafforzerà le scelte che abbiamo fatto in materia di rinnovabili e di nucleare. Marzo e maggio saranno strutturati da un'agenda molto intensa sul piano energetico'.Sovranità alimentare per l'Ue e rischi per l'AfricaIl presidente francese ha poi introdotto un tema di cui si discute ancora poco, ma che la guerra in Ucraina potrebbe rendere estremamente drammatico. 'Abbiamo altri punti su cui dobbiamo costruire la nostra indipendenza la nostra sovranità: la strategia alimentare, in un contesto in cui l'Ucraina e la Russia, che si tratti di grano o di mais o di cereali, sono mercati molto importanti'.'La nostra Europa - ha avvertito Macron - è già destabilizzata dalla guerra a questo riguardo. Lo sarà ancora di più fra 12 o 18 mesi, a causa di ciò che non potrà essere coltivato in questo momento in Ucraina. L'Europa e anche l'Africa saranno molto profondamente destabilizzate sul piano alimentare, e occorrerà anche qui che ci prepariamo con le nostre strategie di produzione. Innanzitutto per difendere la nostra sovranità alimentare e proteinica come europei, e poi per poter definire e riesaminare una strategia alimentare riguardo all'Africa, senza la quale diversi paesi africani saranno colpiti nei prossimi 12-18 mesi dalla fame, precisamente a causa della guerra'.Sovranità nelle catene del valoreL'Ue dovrà poi recuperare la sua sovranità nelle catene del valore 'anche per quel che riguarda altre materie prime, per i materiali rari, per i semiconduttori, nel settore sanitario'. Anche su questo, 'nei prossimi mesi ci aspettano decisioni molto concrete', in particolare riguardo a 'investimenti che permetteranno di costruire questa Europa più indipendente e più sovrana'.Incoraggiare gli investimenti privatiQuesto vuol dire innanzitutto, ha rilevato Macron, 'che dovremo incoraggiare gli investimenti privati; è l'oggetto della 'Tassonomia' europea' sugli investimenti verdi 'in materia di energia; è l'oggetto anche di un lavoro che dovremmo accelerare per completare l'Unione dei mercati dei capitali a livello europeo, e l'approfondimento del mercato unico in diversi settori'.Serve politica monetaria adatta a tensioni geopolitiche'Secondo punto: ci occorre - ha continuato il presidente francese - avere una politica monetaria adatta: non siamo ritornati a tempi normali, in tutta evidenza, e la Banca centrale europea dovrà proseguire il proprio lavoro dopo l'annuncio di ieri; ma è molto chiaro che stiamo entrando in una zona di tensioni molti forti dovute anche al contesto geopolitico'.E' un avvertimento all'Istituto di Francoforte, neanche tanto velato (come ci si aspetterebbe in ossequio all'indipendenza della Bce dai governi), dopo la decisione del suo Consiglio direttivo di giovedì 10 marzo in cui, a quanto sembra, i 'falchi' sono tornati a prevalere. In base alle preoccupazioni per l'inflazione, che non appare più tanto provvisoria come si diceva all'inizio, la Bce ha deciso di accelerare la progressiva riduzione dello stimolo monetario, e ha annunciato che nel terzo trimestre, salvo sviluppi negativi, metterà fine agli acquisti netti di titoli. Successivamente, inoltre, 'dopo un po' di tempo', la Bce potrebbe rialzare i tassi i interesse.Strategie nazionali d'investimento pubblicoAl terzo punto, Macron ha indicato la necessità degli investimenti pubblici da parte dei paesi membri. 'Avremmo delle strategie nazionali di investimento pubblico per proteggerci dalle conseguenze della guerra, per finanziare la nostra solidarietà e la nostra resistenza alle sue conseguenze, ma anche per finanziare queste strategie di sovranità', ha detto. E' implicito, in questo caso, il riferimento al fatto che sarà necessario tenere conto di questa esigenza nella futura riforma del Patto di stabilità e delle regole sui bilanci pubblici, che era uno dei punti principali a cui avrebbe dovuto essere dedicata originariamente la discussione di Versailles.Un nuovo strumento Ue per finanziamenti congiuntiIl quarto punto, infine, è quello della proposta di un nuovo strumento Ue di finanziamento congiunto, con emissione di debito comune per gli investimenti necessari per la difesa, l'energia e l'agenda di autonomia geostrategica. Una proposta, non ancora formalizzata ma fortemente spinta dalla presidenza francese, che ha incontrato forti resistenze dal fronte dei paesi 'frugali' con in testa Olanda e Svezia, ma con la sorpresa della posizione dell'Austria, che appare invece favorevole.'Occorrerà anche finanziare come europei, come abbiamo fatto durante la pandemia - ha osservato Macron -, queste grandi strategie che ho evocato; e farlo, perché si parla di investimenti per il nostro futuro, parliamo di investimenti congiunti. Perché abbiamo l'interesse a coordinare questi investimenti, e perché abbiamo anche interesse a finanziare questi investimenti come europei, per evitare - ha rimarcato - qualunque frammentazione del mercato e dei debiti sovrani europei. E' la strategia su cui abbiamo cominciato a lavorare qui, e che ci occuperà nei prossimi mesi. Ma anche qui bisognerà far prova di unità di rapidità e di spirito di responsabilità'.'Sul debito comune - ha risposto successivamente Macron alla domanda di un giornalista - penso che la buona strategia sia quella che abbiamo vissuto durante la pandemia: mettersi d'accordo sugli obiettivi e quando abbiamo chiarito e ci siamo accordati sugli obiettivi, a quel punto gli strumenti seguiranno. Ma se cominciamo dagli strumenti, conoscendo le nostre divisioni - ha avvertito -, generalmente non facciamo progressi e perdiamo molto tempo'.Ad ogni modo, ha precisato il presidente francese, al vertice di Versailles 'abbiamo visto l'unanimità' degli Stati membri d'accordo, 'l'unanimità per dire che abbiamo bisogno di investire nella difesa, nella sovranità energetica, nella sovranità alimentare, nella sovranità tecnologica, industriale e anche digitale. E una volta che abbiamo detto questo, abbiamo dato dei mandati alla Commissione perché valuti le risorse di cui abbiamo bisogno: quanto costa, e anche quanto potrà venire dal settore privato e quanto dal settore pubblico'.In seguito, 'in funzione di questo, e della rapidità' con cui avremo questa valutazione - ha continuato Macron -, 'avremo un dibattito sui mezzi, sui meccanismi'. Quindi, se necessario, anche sull'emissione di debito comune. 'Comunque - ha puntualizzato - non si tratta in nessun caso di debito passato, ma può trattarsi di meccanismi come quelli che abbiamo già attivato durante la pandemia'. Insomma, 'questo dibattito sugli strumenti deve servire solo per le finalità' concordate.'C'è unanimità sugli obiettivi strategici; ora i vertici Ue di marzo e di maggio ci daranno l'opportunità di precisare i nostri obiettivi operativi, e ci permetteranno di declinare - ha concluso Macron - gli strumenti che ci consentiranno di conseguirli'.