Usa-Ue-Gb trattano su tregua, focus sul piano italiano. Bombe sul Lugansk, 3 morti in 24 ore, anche un bambino

Mentre da una sponda all’altra dell’Atlantico, e fino al Mediterraneo, si tratta per arrivare a una tregua del conflitto originato dall’invasione di Putin in Ucraina e si discute di petrolio e gas russo senza che si possa arrivare a un blocco definitivo, sul campo si registrano i soliti avanzamenti e arretramenti delle due parti. Le forze ucraine si riprendono parte di Sievierodonetsk ma temono una nuova offensiva russa contro Sloviansk. Intanto le bombe russe cadono nella regione ucraina di Lugansk (est) dove tre civili, incluso un bambino, sono stati uccisi nelle ultime 24: lo ha reso noto su Facebook il capo dell'amministrazione militare regionale, Sergiy Gaidai, secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform. "Il tre giugno 2022, una donna e suo figlio sono stati uccisi nel bombardamento russo di Hirske. Un'altra persona è stata ferita a morte a Zolote", ha scritto Haidai. Inoltre, le autorità regionali hanno ricevuto informazioni su un altro residente locale ucciso a Hirske tre giorni fa. Alcune persone sono rimaste ferite nel corso di un bombardamento della città di Severdonetsk.

Incontri Usa-Ue-Gb su tregua

Dirigenti Usa si sono incontrati regolarmente nelle ultime settimane con i colleghi europei e britannici per discutere un possibile quadro per un cessate il fuoco attraverso un negoziato. Tra i temi in discussione il piano in quattro punti proposto dall'Italia il mese scorso. Lo riferisce la Cnn citando varie fonti a conoscenza dei colloqui. Kiev non è coinvolta direttamente, nonostante l'impegno Usa a non decidere "nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina".

La proposta italiana

Dirigenti americani e ucraini hanno riferito che gli Stati Uniti non stanno facendo pressioni su Kiev perché accetti un certo piano o si sieda al tavolo con i russi. Secondo la Cnn, ci sarebbe ancora una certa confusione su quale tipo di cornice gli Usa considerano appropriata per portare Kiev a ulteriori discussioni. L'ambasciatrice Usa all'Onu Linda Thomas Greenfield ha detto ai reporter all'inizio della settimana che la proposta italiana è "una delle iniziative che certamente vorremmo portasse alla conclusione di questa orribile guerra". Ma due dirigenti Usa hanno detto alla Cnn che gli Stati Uniti in realtà non sostengono il piano di Roma. In ogni caso sia i dirigenti americani che quelli occidentali concordano sulla crescente preoccupazione che, se russi e ucraini non tornano al tavolo e raggiungono un accordo, la guerra potrebbe trascinarsi per anni. La proposta italiana prevede, tra l'altro, che Kiev si impegni alla neutralità rispetto alla Nato in cambio di alcune garanzie di sicurezza, e negoziati tra Ucraina e Russia sul futuro della Crimea e del Donbass.

Putin offre i porti occupati per il grano ucraino

Intanto Vladimir Putin offre i porti occupati di Mariupol e Berdyansk per sbloccare l'export del grano ucraino. Lo zar torna a parlare della crisi alimentare, drammatica appendice della guerra in Ucraina, inviando un messaggio all'Occidente che la soluzione è a portata di mano, ma alle sue condizioni. Oltre ai porti ucraini ormai sotto il suo controllo, Putin sostiene che la via più semplice per portare fuori il grano sarebbe quella del passaggio dalla Bielorussia, ma a patto di togliere le sanzioni al suo principale alleato.

Guterres: "Fermare subito le violenze"

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in una dichiarazione alla Cnn, ha rinnovato la sua richiesta di porre fine alle violenze in atto in Ucraina. "Rinnovo il mio appello per l'immediata cessazione della violenza, per l'accesso umanitario illimitato a tutti coloro che ne hanno bisogno, per l'evacuazione in sicurezza dei civili intrappolati nelle aree di combattimento e per la protezione urgente dei civili e il rispetto dei diritti umani in conformità con le norme internazionali", ha detto Guterres in una nota. Guterres ha affermato che le Nazioni Unite sono "impegnate nello sforzo umanitario", ma che alla fine saranno necessari negoziati e dialogo per risolvere il conflitto. "Prima le parti si impegnano in sforzi diplomatici in buona fede per porre fine a questa guerra, meglio è per il bene dell'Ucraina, della Russia e del mondo", ha affermato.

Kiev: in vista nuova offensiva russa contro Sloviansk

Stando ancora alla Cnn, l'esercito russo sta rafforzando le posizioni attorno a Sloviansk in vista di una nuova offensiva contro questa città strategica dell'Ucraina orientale: lo ha reso noto lo stato maggiore di Kiev. I russi, che avevano già lanciato un attacco senza successo contro due città a nord e nord-ovest di Sloviansk (Barvinkove e Sviatohirsk), stanno schierando adesso fino a 20 gruppi tattici nella zona. Non è chiaro invece se le truppe di Mosca abbiano guadagnato ulteriore terreno a est di Sloviansk, dopo aver preso il controllo della città di Lyman a fine maggio.

Ucraina: “Riconquistato 20% di Sievierodonetsk”

Le forze armate ucraine avrebbero riconquistato il 20% di Sievierodonetsk, nell'est del Paese, mentre i russi controllano circa la metà della città: lo ha detto il capo dell'amministrazione militare regionale del Luhansk, Serhii Haidai in un post su Facebook, ripreso da Ukrinform. Haidai ha precisato che gli invasori sono arrivati a controllare il 70% di Sievierodonetsk, ma che ora hanno perso terreno: "Non saranno in grado di conquistare la regione in due settimane, come predetto dall'intelligence britannica", ha affermato, aggiungendo che l'esercito russo ha subito perdite significative in città, mentre secondo lui "la 'Repubblica popolare del Donetsk' (i separatisti filorussi) si rifiuta di combattere per la ''Repubblica popolare del Luhansk'".

Gentiloni: "Sanzioni efficaci ma blocco gas russo non è su tavolo"

"La posizione ufficiale della Commissione Europea è che nessuna sanzione è fuori dal tavolo. Ma ad oggi di blocco del gas non stiamo parlando. Il tema è colpire la Russia, ma senza danneggiare troppo noi stessi", ha detto il commissario Ue Paolo Gentiloni, in un'intervista al Festival dell'economia di Torino, riportata in apertura da La Stampa. "La guerra ha un costo. Ma attenzione: nessuno ha mai pensato di vincerla con le sanzioni, perché Putin sarà disposto ad uscirne solo con un negoziato che gli consenta di non dover dire che è stato sconfitto. I sei pacchetti varati dalla Commissione - ha chiarito - avranno comunque un effetto devastante sull'economia e sul potere russi, la loro efficacia è fuori discussione". Gentiloni ha sottolineato che "prendere le decisioni a Bruxelles è difficilissimo ed è stato imbarazzante veder rallentare tutto perché uno dei 27 si è alzato e ha detto che non andava bene una decisione presa dalla riunione dei capi di Stato e governo. Le regole vanno cambiate, su questo Draghi e Macron sono stati chiari e mi aspetto che anche Berlino prenda in mano il tema". In ogni caso, "con gli strumenti a disposizione l'Europa sta facendo alla grande la sua parte: bando al carbone, progressivo embargo sul petrolio, banche russi fuori dallo Swift, iniziative contro la banca centrale di Mosca, beni congelati agli oligarchi per 12 miliardi di euro di cui quasi 2 in Italia. La Russia va verso il default tecnico e avrà un calo del Pil del 10%".