Strano ma vero il messaggio pasquale di Francesco al mondo e all’Europa in particolare, invitati a scacciare il contagio della pandemia con un altro contagio, quello della speranza che è radicato nella Pasqua. Solo un leader con una visione ampia, dalla parte di chi soffre o lotta per la giustizia, poteva indicare il coraggio della solidarietà senza condizioni come via per uscire dalla paura e dalla morte di un’epidemia globale che sta devastando l’economia e terremotando il vecchio ordine internazionale. Proprio perché quella del coronavirus è una sfida epocale, per uscirne occorre – secondo il papa - dare una risposta epocale, capace di abbandonare gli egoismi nazionalisti e costruire nuovi rapporti scaturiti da una visione solidale tra gli Stati. Per farlo l’Europa deve superare i dogmi fondati sull’egoismo dei singoli Paesi. Via obbligata se vuole rivivere un miracolo simile alla ricostruzione del secondo dopoguerra. Imboccare questa via segnerà una rinascita del vecchio continente e lo renderà un aiuto efficace per la pace nel mondo.

Il Messaggio pasquale Urbi et Orbi

Parole straordinarie di Francesco, pronunciate in un contesto straordinario dei tradizionali riti pasquali resi sobrie e, a causa del Covid-19, celebrati nella solitudine della Piazza e della Basilica di san Pietro vuote di popolo come non era mai accaduto. Anche il Messaggio pasquale Urbi et Orbi è stato letto dal papa in piedi, davanti l’altare centrale della Basilica meravigliosa e vuota. Ma le parole risuonate, hanno disegnato un possibile scenario di pace e giustizia che potrebbe uscire dalla devastazione della pandemia. Soltanto che i governi e i potenti della terra lo volessero. Potrebbe non ripresentarsi un’occasione tanto unica di vincere una sfida dolorosa e globale facendo progredire pace, giustizia e solidarietà in un mondo nuovo.

La vera sfida

Non è questo il tempo degli egoismi, delle divisioni, delle dimenticanze, dell’indifferenza - ha detto Francesco - perché “la sfida che stiamo affrontando ci accomuna tutti e non fa differenza di persone. Tra le tante aree del mondo colpite dal coronavirus, rivolgo uno speciale pensiero all’Europa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo continente è potuto risorgere grazie a un concreto spirito di solidarietà che gli ha consentito di superare le rivalità del passato. È quanto mai urgente, soprattutto nelle circostanze odierne, che tali rivalità non riprendano vigore, ma che tutti si riconoscano parte di un’unica famiglia e si sostengano a vicenda. Oggi l’Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si perda l’occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative.

Convivenza a rischio

L’alternativa è solo l’egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al passato, con il rischio di mettere a dura prova la convivenza pacifica e lo sviluppo delle prossime generazioni”.

Pensare non l’Europa in astratta ma inserita in un contesto globale. “Il mio pensiero – afferma il papa - va soprattutto a quanti sono stati colpiti direttamente dal coronavirus: ai malati, a coloro che sono morti e ai familiari che piangono per la scomparsa dei loro cari, ai quali a volte non sono riusciti a dare neanche l’estremo saluto. Il Signore della vita accolga con sé nel suo regno i defunti e doni conforto e speranza a chi è ancora nella prova, specialmente agli anziani e alle persone sole. Non faccia mancare la sua consolazione e gli aiuti necessari a chi si trova in condizioni di particolare vulnerabilità, come chi lavora nelle case di cura, o vive nelle caserme e nelle carceri. Per molti è una Pasqua di solitudine, vissuta tra i lutti e i tanti disagi che la pandemia sta provocando, dalle sofferenze fisiche ai problemi economici”.

Stessi problemi per tutti

Problemi non solo individuali ma collettivi di interi Stati. Di qui l’auspicio perché “in considerazione delle circostanze, si allentino pure le sanzioni internazionali che inibiscono la possibilità dei Paesi che ne sono destinatari di fornire adeguato sostegno ai propri cittadini e si mettano in condizione tutti gli Stati, di fare fronte alle maggiori necessità del momento, riducendo, se non addirittura condonando, il debito che grava sui bilanci di quelli più poveri”. Cristo “nostra pace illumini quanti hanno responsabilità nei conflitti, perché abbiano il coraggio di aderire all’appello per un cessate il fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del mondo.

È più che mai tempo di pace

Non è questo il tempo in cui continuare a fabbricare e trafficare armi, spendendo ingenti capitali che dovrebbero essere usati per curare le persone e salvare vite. Sia invece il tempo in cui porre finalmente termine alla lunga guerra che ha insanguinato l’amata Siria, al conflitto in Yemen e alle tensioni in Iraq, come pure in Libano. Sia questo il tempo in cui Israeliani e Palestinesi riprendano il dialogo, per trovare una soluzione stabile e duratura che permetta ad entrambi di vivere in pace. Cessino le sofferenze della popolazione che vive nelle regioni orientali dell’Ucraina. Si ponga fine agli attacchi terroristici perpetrati contro tante persone innocenti in diversi Paesi dell’Africa”. Dio, infine, “riscaldi il cuore delle tante persone rifugiate e sfollate, a causa di guerre, siccità e carestia. Doni protezione ai tanti migranti e rifugiati, molti dei quali sono bambini, che vivono in condizioni insopportabili, specialmente in Libia e al confine tra Grecia e Turchia. E non voglio dimenticare l’isola di Lesbo. Permetta in Venezuela di giungere a soluzioni concrete e immediate, volte a consentire l’aiuto internazionale alla popolazione che soffre a causa della grave congiuntura politica, socio-economica e sanitaria”.

Un pesante silenzio

Nel fare l’elenco di tutti questi scenari che potrebbero cambiare solo che lo si volesse il papa non è apparso oppresso come era invece sembrato la notte del venerdì santo. Nel silenzio assordante della piazza al termine della Via Crucis, Francesco, non ha aggiunto nessuna parola di suo. E’ rimasto in silenzio, e si è allontanato camminando incerto e a fatica nella penombra, forse per nascondere l’emozione delle sofferenze della gente che la Via Crucis gli ricordava. Meditando forse quelle parole di svolta concreta e possibile che avrebbe rivolto al mondo nel giorno di Pasqua. Con animo più sollevato nella gioia contenuta di Pasqua. Nella speranza in Gesù risorto ma anche nella speranza non taciuta che la vecchia politica esca logorata del tutto dalla pandemia facendosi prossima al clamore della gente, non solo dei Paesi più avanzati ma ai tanti dimenticati come quei migranti approdati o rinchiusi nell’isola di Lesbo.