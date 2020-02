La Regina spezza i sogni di ricchezza di Harry&Meghan

Una vita da banchiere è molto meglio di una vita da mediamo. Non serve Ligabue per capirlo. Tanto più se il banchiere è in realtà il testimonial per i colossi della finanza mondiale. La nuova vita di Harry & Meghan è nel magico mondo di Wall Street. Subito dopo la clamorosa separazione dalla casa reale inglese, la coppia si è imbarcato su due jet privati: uno alla volta di Miami, dove hanno parlato alla convention annuale dei private banker (i gestori di patrimoni ricchissimi) di Jp Morgan, la più grande banca d’affari al mondo. Compenso di 1 milione di dollari, si dice, e tutto spesato compreso l’aereo super lusso da Vancoveur a Miami, per la gioia di Greta e dell’ambiente di cui la coppia si professa rispettosa (ma era già successo la scorsa estate che i due fossero pizzicati su un altro molto poco ecologico jet, quello di Elton John). E dopo Miami è stata la volta di New York dove Harry, senza Meghan, ha incontrato i vertici di Goldman Sachs, per possibili altri incarichi futuri. Più della corona e delle charity, pare che ai Duchi di Sussex interessi il “vil denaro” come a tutti i comuni mortali.

Ma a meno di due mesi dalla loro Guerra di Indipendenza da Buckingham Palace, Harry&Meghan sono già un’anatra zoppa. I Royal Sussex hanno perso la loro gamba più grossa e importante: il titolo Royal. Elisabetta ha vietato l’uso dell’appellativo “Regale”; la coppia non ha potuto far altro che obbedire, in silenzio. Dopo la clamorosa bomba del divorzio a sorpresa dalla corona, a gennaio, la Regina aveva riunito tutta la famiglia a Sandringham, la tenuta invernale degli Windsor, per affrontare l’improvvisa e pericolosa crisi della corona, dove mai un reale fino ad ora aveva mai fato un passo indietro: dietro l’apparente serenità del summit, dove la Regina aveva concesso al nipote e nuora di staccarsi dal palazzo e vivere coi propri mezzi, e dietro un fumoso annuncio dove le parti avrebbero discusso i dettagli, la punizione è stata severa. Divieto per il figlio di Lady Diana e l’ex attrice americana di usare il marchio “Royal”.

A volte le parole sono parole sono macigni; in questo caso poi sono milioni che vanno in fumo. La coppi ha speso migliaia di sterline per lanciare il loro sito personale e indipendente. Fin dall’inizio Harry & Meghan si erano pian piano staccati dalla casa reale britannica, a partire da internet. Tutti i membri di Buckingham Palace hanno un account comune sui social; i Duchi di Sussex si erano invece fatti il proprio: e dalla primavera dell’anno scorso avevano lanciato anche il loro website personale, auto-proclamatosi “la fonte ufficiale di notizie sui Duchi di Sussex”. Nome: Sussex Royal. Ora il sito andrà chiuso e riaperto con un altro nome, o quantomeno rinominato solo “TheSussex”. I due ribelli di corte avevano anche nel frattempo registrato il nome Sussex Royal come marchio commerciale per un ampia gamma di prodotti e attività, tra cui abbigliamento, cartoleria, libri e materiale scolastico.

In più avevano pure mosso i primi passi per una nuova organizzazione di beneficenza; la Sussex Royal, la Fondazione del Duca e della Duchessa. Ma dal palazzo sono stati molti chiari: la coppia dovrà procedere a un “re-branding”. Non potranno usare il marchio come avevano sperato, per la gioia del loro conto corrente. Harry&Meghan che ora dovranno ricominciare daccapo e ri-registrare tutto, dal sito alla fondazione con un nuova etichetta. Non è banale perché la sola pagina Instagram @sussexroyal ha accumulato già 11,2 milioni di seguaci, lo stesso del principe William e Kate, noti sui social con il nome Kensington Royal; e questi follower andranno “travasati” altrove ma molti rischiano di perdersi. Mentre pianificavano in gran segreto la loro rottura reale e la futura vita in Canada, era parso chiaro a molti che il SussexRoyal.com fosse solo il trampolino per ben altri piani. Ma ora non solo i piani vanno cambiati ma pure il trampolino è inutilizzabile. Decine di applicazioni del loro nome, da bandana a blocchi per gli appunti, erano state depositate.

La nuova vita da star milionarie dei social e dei salotti, rischia di franare ancor prima di iniziare. Senza la dicitura “royal” il valore del marchio Harry&Meghan scende e di molto. Un conto è essere ospitati e fare i testimonial come reali d’Inghilterra, ancorché reietti; un conto è farlo da normali cittadini, comuni mortali. I due conserveranno le onorificenze di Duca e Duchessa di Sussex, perché quelli sono personali. Ma non essere “regali” toglie loro molto appeal, che nel mondo delle celebrità si traduce in cachet molto meno generosi. Non passa giorno in cui la Corona non ricordi che Harry & Meghan, pur avendo scelto di non servire più la monarchia, sono e saranno sempre amati. Ma il portafoglio piange e chissà, tra 20 anni, cosa penserà dei genitori il piccolo principino Archie, quando capirà cosa ha perso senza saperlo.