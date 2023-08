La Nato avanza una proposta di pace in Ucraina ma la risposta di Kiev è durissima: ipotesi ridicola

Dopo quasi 18 mesi di guerra potrebbe essersi aperto uno spiraglio per porre fine alle ostilità in Ucraina. Il Capo di Stato Maggiore della Nato, Stefan Jenssen, ha suggerito a Kiev di cedere alcuni territori alla Russia in cambio del suo ingresso nell’Alleanza. Scenario che ovviamente porterebbe alla conclusione del sanguinoso conflitto. "Penso – ha spiegato Jenssen - che la soluzione potrebbe essere che l’Ucraina ceda il suo territorio e ottenga in cambio l’adesione alla Nato. Non sto dicendo che questo debba essere il caso. Ma potrebbe essere una soluzione possibile”.



Kiev boccia la proposta di Jenssen

La proposta del Capo di Stato Maggiore dell’Alleanza Atlantica non è stata però accolta positivamente a Kiev. “Scambiare un territorio per un ombrello della Nato? È ridicolo” ha scritto in un tweet il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, commentando le frasi di Jenssen. “Ciò significa scegliere deliberatamente la sconfitta della democrazia, incoraggiare un criminale globale, preservare il regime russo, distruggere il diritto internazionale e trasmettere la guerra ad altre generazioni” ha aggiunto Podolyak.



Zelensky al fronte, Putin attacca l'Occidente

Nessun commento è arrivato da Zelensky che ha fatto visita alle truppe ucraine lungo la linea del fronte meridionale nella regione di Zaporizhzhia. Ha parlato invece Putin che ancora una volta ha preso di mira l’Occidente. Il presidente russo ha accusato i paesi occidentali di perseguire una politica avventuristica e neocoloniale, generando così molteplici focolai di tensione in tutto il mondo, compresa l'Ucraina.



La Polonia mostra i muscoli

Nonostante l’ipotesi avanzata dalla Nato il clima internazionale rimane teso e una conferma si è avuta in Polonia. A Varsavia è andata in scena la sua più grande parata militare degli ultimi decenni. Una dimostrazione di forza militare che giunge mentre aumentano le tensioni al confine tra la nazione membro della Nato e il principale alleato russo, la Bielorussia.