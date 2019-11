[Il caso] Italia-Cina, tensione diplomatica. L’ambasciata cinese a Roma attacca i parlamentari italiani: “Irresponsabili”

Due visite informali in ambasciata a Roma - quelle di Beppe Grillo - e la maglietta di calcio che Luigi Di Maio ha donato al presidente cinese con la scritta Xi JinPing, devono essere state fraintese dal governo di Pechino e dalla sua diplomazia. L’ambasciata cinese a Roma, infatti, si sente talmente “padrona” in casa nostra che ieri pomeriggio alle 15 si è permessa di attaccare via tweet alcuni parlamentari italiani che giovedì hanno organizzato una conferenza stampa al Senato dove ospite d’onore, collegato via Skype, è stato Joshua Wong, lo studente leader della rivolta di Hong Kong che da mesi le autorità cinesi tengono a bada con violenze e arresti.

L’ambasciata cinese all’attacco

“Irresponsabili” si è permesso di dire l’ambasciatore riferito ai parlamentari italiani che hanno organizzato la conferenza stampa al Senato. Fra i promotori Adolfo Urso (Fratelli d'Italia), Laura Harth (Partito Radicale), Giulio Terzi di Sant'Agata (Ambasciatore). Erano poi presenti Enrico Aimi (Fi), Andrea Delmastro Delle Vedove (Fdi), Valeria Fedeli (Pd), Fabio Rampelli (Fdi) Lucio Malan (Fi), Federico Mollicone (Fdi), Manuel Vescovi (Lega). Per l’ambasciatore cinese tutti indistintamente “irresponsabili” e bollati via tweet. Mai vista una cosa del genere. Nel migliore dei casi c’è capitato un ambasciatore che non conosce i limiti del proprio ruolo. Nel peggiore dei casi, i rapporti commerciali con la Cina e la famosa via della Seta che tante tensioni creò ai tempi del governo giallo-verde, le visite e le pacche sulle spalle e gli onori da capo di stato che Di Maio ha ricevuto tre settimane fa nella sua visita ufficiale a Shangai, devono essere tali e tanti da far sentire Pechino padrone a casa nostra.

La miccia accesa via tweet

Ecco cosa ha scritto ieri poco dopo le 15 il portavoce dell’ambasciatore: “Joshua Wong ha distorto la realtà, legittimato la #violenza e chiesto l'ingerenza di forze straniere negli affari di #HK. I politici italiani che hanno fatto la videoconferenza con lui hanno tenuto un comportamento irresponsabile”. Proprio così: il capo della diplomazia di un’ambasciata straniera, uno straniero che si permette di criticare i parlamentari eletti della Repubblica italiana. Mai vista una cosa del genere. Per “semplificare” la situazione, il titolare della Farnesina Luigi di Maio, il capo della nostra diplomazia, il nostro biglietto da visita nel mondo, ha parlato ben tre ore dopo il tweet. Tre ore per restituire l’accusa di “irresponsabili” agli stessi cinesi. Un po’ troppe. Nell’attesa ci ha pensato comunque il Parlamento a schierarsi compatto contro “l’inaccettabile ingerenza”. E la prima crisi diplomatica della sua carriera alla Farnesina, Luigi Di Maio dovrà affrontarla proprio con l’amico Xi Jinping.

In collegamento con Hong Kong

L’antefatto di questo pasticcio risale a giovedì pomeriggio. Occhi e orecchie dei parlamentari sono tutti concentrati sul Mes, sul Fondo salva-stati improvvisamente diventato “ostile” dopo che era stato approvato a giungo da coloro che adesso lo criticano. Nella Sala Nassirya, l’aula del Senato dedicata alla conferenze stampa, si presentano Urso, Laura Hart, l’ambasciatore Giulio Terzi e una serie di altri parlamentari. Tema dell’incontro sono le proteste, per lo più studentesche, a Hong Kong iniziate il 9 giugno contro un emendamento alla legge sulle estradizioni. Quella legge è stata ritirata il 24 ottobre quando ormai le manifestazioni degli studenti erano già diventate un’opposizione all’ingerenza sempre più marcata di Pechino nell’autonomia di Hong Kong. Duecento cinquanta giorni di proteste con feriti gravi (la polizia usa idranti e armi da fuoco) che sono diventati anche l’ennesimo terreno di scontro Usa-Cina con Trump che proprio due giorni fa ha firmato una sorta di legge pro Hong Kong. E dunque anti Pechino.

Un leader di nome Joshua

Il pezzo forte della conferenza stampa doveva essere il collegamento audio-video con Joshua Wong, uno dei giovani leader della protesta. Già all’inizio di novembre l’attivista doveva essere ospite in Italia ma non gli è stato rilasciato il visto. Il governo cinese già allora aveva lasciato intendere di non gradire l’appoggio alle ragioni della protesta. Di farsi, ciascuno, gli affari propri. Joshua giovedì è comparso sul video. E ha parlato senza remore. Con coraggio. E lucidità. Ha denunciato la “crisi umanitaria” in corso a Hong Kong, ha lanciato bordate contro il governo dell'ex protettorato britannico, contro Pechino ma anche contro l'Italia, accusata di “fornire mezzi per la repressione”. L’appello finale è stato esplicito: “L’Italia deve prendere posizione e fare in modo di fermare le violazioni dei diritti umani”. Wong ha detto di essere “deluso” per le “dichiarazioni indifferenti” rilasciate fino a quel momento dal titolare della Farnesina che fino a ieri, infatti, non ha mai voluto prendere posizione su nulla “per non intromettersi nelle vicende interne altrui”. E i diritti umani?

Imbarazzo italiano

Tasto dolente per il Parlamento italiano. E anche per il governo. Nessuno in Italia, finora, ha speso parole troppo convinte per la resistenza di Hong Kong. Anzi: tre settimane fa Di Maio è stato accolto con il protocollo del capo di stato a Shangai da Xi Jinping. Ma non una parola su Hong Kong. Proprio lo scorso fine settimana c’era stato un primo assaggio di polemica quando Beppe Grillo è sceso a Roma ufficialmente per fermare la deriva grillina contro Di Maio dopo il voto su Rousseau. Poi però s’è scoperto che il comico era stato per ben due volte in 36 ore ospite nella residenza dell’ambasciatore cinese a Roma. A fare cosa? A che titolo? Ma soprattutto, perchè neppure Grillo ha speso una parola per i giovani ribelli di Hong Kong? La conferenza stampa di giovedì nasce sull’onda di quelle polemiche. Un modo per smascherare il governo e i 5 Stelle, da sempre assai solerti nel coltivare i rapporti con la Cina. Un po’ come fa la Lega con la Russia e dintorni. L’ambasciatore cinese ha potuto vedere solo qualche passaggio delle conferenza e leggere qualche dichiarazione. Tanto è bastato per far partire il tweet con l’accusa di “irresponsabili”.

Le reazioni

La reazione è stata immediata, con dichiarazioni che si sono accavallate per tutto il giorno, bipartisan, almeno questa volta. Dal presidente della Camera Roberto Fico che ha sottolineato il “diritto dei parlamentari di esprimere opinioni politiche”, e da quella del Senato Elisabetta Casellati (“libertà di opinione e di pensiero sono capisaldi della nostra democrazia”). Il leader della Lega Matteo Salvini ha attaccato: “Non siamo una provincia cinese (anche se magari Grillo la pensa cosi)”. “Ci aspettiamo una nota ufficiale del Ministero degli Esteri a tutela delle prerogative del Parlamento italiano. Se hanno osato tanto è perchè pensano che l'Italia sia ormai sottomessa”, ha scritto su Twitter il senatore Adolfo Urso. “Siamo allibiti dall'arroganza e dalla sfrontatezza con le quali la rappresentanza diplomatica di Pechino si è permessa di censurare l'iniziativa di alcuni parlamentari italiani definendola “irresponsabile” " gli ha fatto eco il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. “Il Ministro degli Esteri dovrebbe convocare immediatamente l'Ambasciatore cinese in Italia” ha chiesto il Partito Radicale che è stato uno dei due organizzatori (con Fdi) della conferenza e del collegamento. Il Partito Radicale, ovviamente, “continuerà le lotte per la liberazione nonviolenta di tutti i popoli oppressi dal regime cinese, dai tibetani agli uiguri, dai cittadini di Taiwan, infine a quelli di Hong Kong, per non dire della maggioranza han”. Esprimere il libertà le proprie idee, è il bello della democrazia. Tutelare i diritti umani è il dovere della democrazia.

Dopo tre ore

La replica del titolare della Farnesina è invece arrivata dopo quasi tre ore dal tweet dell’ambasciata cinese. “Inaccettabile” anche per Di Maio “l’indebita ingerenza della diplomazia cinese nella dialettica politica e parlamentare italiana”. E però il capo politico dei 5 Stelle ha voluto precisare che “i legami commerciali non possono assolutamente mettere in discussione il rispetto delle nostre istituzioni”. Ha cercato di buttare subito acqua sul fuoco ricordando anche come non voglia intromettersi “nelle vicende interne di altri Paesi”. La situazione a Hong Kong è purtroppo lontana dall’essere risolta. Per una Cina che ambisce a ripercorrere secoli dopo e in senso contrario la Via della Seta - in realtà l’ha già ripercorsa acquistando porti e infrastrutture - riconoscere i diritti della protesta dovrebbe essere la scelta più semplice. Per l’Italia alle prese con una crisi di governo continuata e strisciante, con legge di bilancio e decreto fiscale che devono ancora mettere piede in aula, una crisi diplomatica con la Cina sarebbe solo l’ultima delle iatture.