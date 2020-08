Indagine della procura di Manhattan su una azienda di Trump. L'accusa è pesante: frode bancaria

La notizia arrivata dagli Stati Uniti è clamorosa. Secondo quanto affermato dal New York Times, uno dei più autorevoli quotidiani americani e del mondo, depositando nuovi atti per sollecitare Donald Trump a consegnare le dichiarazioni fiscali personali e aziendali degli ultimi otto anni, la procura di Manhattan ha lasciato intendere che sta indagando il presidente e la sua società per una possibile frode bancaria e assicurativa.

L'ufficio dell'attorney Cyrus Vance non ha identificato direttamente il focus dell'inchiesta ma ha scritto che "indiscusse" notizie di stampa dello scorso anno chiariscono che la procura ha una base legale per chiedere quei documenti.

La notizia arriva come un macigno sulla campagna elettorale presidenziale che vede il Tycoon già in forte ritardo sul rivale democratico Joe Biden a causa dei numerosi errori commessi nella gestione del coronavirus che sta piegando l'economia americana. La riconferma di Trump alla Casa Bianca appare ormai sempre più improbabile.