La Grecia apre i voli anche all’ Italia ma impone test per chi viene dal Nord, Zaia: “Non ci vedono più”

Le dichiarazioni della Grecia a proposito di una riapertura differenziata delle sue frontiere ha scatenato la polemica e destato le ire del presidente del Veneto, Zaia. Atene si è infatti pronunciata con l’intenzione di ripartire dal 15 giugno con i voli internazionali precisando che saranno ammessi negli aeroporti greci di Atene e Salonicco ma se l'aereo proviene da uno degli aeroporti dell'elenco delle aree "ad alto rischio" stilato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (che per l'Italia sono Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto) i passeggeri saranno sottoposti a un test all'arrivo. Se negativo, il passeggero si metterà in auto-quarantena per 7 giorni. Se positivo, la quarantena sarà di 14 giorni. Lo si legge sul sito dell'ambasciata greca.

Atene più vicina ma non per tutti

Venerdì Atene aveva annunciato l'apertura degli aeroporti ai turisti di 29 paesi, di cui una quindicina dell'Ue, a partire proprio dal 15 giugno ma nella lista non c'era l'Italia. Oggi l’apertura ma anche al Belpaese ma con le precisazioni per le quattro regioni del Nord.

I viaggi non essenziali da paesi terzi verso la Grecia restano invece limitati fino il 15 giugno 2020: i voli internazionali saranno ammessi solo all'aeroporto di Atene con test e quarantena per tutti. Dal 1 luglio invece i voli internazionali potranno atterrare in tutti gli aeroporti greci e i visitatori saranno soggetti a test casuali all'arrivo.

Zaia: “Sappiano che da Veneto non ci vedono più”

"La Grecia che mette al bando il Veneto mi pare allucinante. Mi chiedo cosa pensino i loro operatori, sono i nostri turisti che vanno lì. Sappiano che non ci vedono più", ha affermato il governatore Luca Zaia sulla riapertura della Grecia all'arrivo degli italiani, ma con test per alcune regioni, come il Veneto. "Esperti di sanità quelli della Grecia..." ha poi proposto Zaia, "siamo a disposizione della comunità greca in maniera costruttiva per mostrare le 'carte'. Se poi vogliono anche, chiamiamo il professor Crisanti, per fare un giro di tamponi a casa loro".

“Pronti mostrare dati”

"Io, ma noi tutti - ha proseguito Zaia - abbiamo avuto sempre il mito della Grecia. Pensare che la culla della cultura nell'antichità si è ridotta a fare gli editti per escludere il Veneto, che ha legami a doppio filo con la Grecia...". "Facciamo una prova da loro con i tamponi - ha proseguito il presidente veneto - e vediamo che incidenza ha il virus. Perché non c'è un Paese indenne dal Coronavirus. Non siamo degli appestati, ci mancano anche di rispetto. La Grecia deve togliere la nostra regione dal bando, non esiste. Non si fa così, la Grecia è in Europa (ma lasciamo stare, perché l'Europa non sappiamo cos'è..), ma fa anche parte di Schengen".

“Non siamo degli untori“

Piccata anche la risposta dall’Emilia Romagna: iI greci "non sono ben informati della nostra situazione sanitaria e non accettiamo di essere considerati degli untori". Così l'assessore regionale al Turismo dell'Emilia-Romagna, Andrea Corsini, commenta la riapertura della Grecia all'arrivo degli italiani ma con test per alcune regioni tra cui l'Emilia-Romagna. "I turisti italiani viaggeranno in Italia e noi siamo pronti ad accoglierli", dice Corsini. "Se per andare in Grecia queste sono le regole - aggiunge - è uno stimolo a trascorrere le vacanze balneari in Italia e la nostra costa è da cinque anni la destinazione estiva più apprezzata dagli italiani".