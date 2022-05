Ucraina, Papa Francesco alla politica: sulla pace ascoltare la gente

In privato e in pubblico l’urgenza di superare la guerra in Ucraina resta una priorità assoluta di papa Francesco che ricorda in particolare alla politica di raccordarsi con “il fiuto della gente” che la guerra non la vuole. Ha trovato il modo di parlarne anche oggi evocando alla Recita del Regina coeli due aspetti apparentemente lontanissimi dal pensiero della guerra: la festa della mamma che si celebra in tanti Paesi e la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che ha per tema “Chiamati a edificare la famiglia umana”. La vocazione infatti, non si riferisce solo al farsi prete o suora, ma a vivere ogni condizione umana – matrimonio compreso – per servire tutte le persone e in modo particolare i più deboli e sofferenti. E in questo senso la pace resta un interesse di tutti, specialmente per chi si ritiene cristiano.

“Noi cristiani dobbiamo essere ambasciatori di pace. Portare avanti la pace, predicare la pace, vivere in pace” ha scritto proprio papa Francesco in una corrispondenza privata in data 5 maggio. “Questo è il vostro mestiere. Grazie per tutto quello che farete in questo senso” aggiunge Francesco nel messaggio a Leonid Sebastianov, un suo interlocutore russo, a capo dell’Unione dei vecchi credenti, direttore esecutivo della Fondazione San Gregorio legata al dipartimento delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, nonché marito della soprano russa Svetlana Kasyan. Francesco in passato ha incontrato più volte a Roma la coppia russa, con la figlia. La cantante ha anche dedicato un album all’enciclica del papa “Fratelli tutti”.

Ora, sullo sfondo della guerra in Ucraina, lo scambio di messaggi è stato rivelato dall’Agenzia Askanews. Senza fronzoli la guerra è tornata anche oggi proprio nell’ora che tanti fedeli – ha ricordato il papa - si stringono intorno alla venerata Immagine di Maria nel Santuario di Pompei. “Le affido l’ardente desiderio di pace di tante popolazioni che in varie parti del mondo soffrono l’insensata sciagura della guerra. Alla Vergine Santa presento in particolare le sofferenze e le lacrime del popolo ucraino. Di fronte alla pazzia della guerra, continuiamo, per favore, a pregare ogni giorno il Rosario per la pace. E preghiamo per i responsabili delle Nazioni, perché non perdano “il fiuto della gente”, che vuole la pace e sa bene che le armi non la portano, mai”.

Nel dibattito pubblico di questi giorni gli interventi del papa vengono tirati in ballo a supporto delle tesi più disparate sulla guerra. In realtà Francesco può sembrare una coperta comoda per tutti ma soltanto se si è in malafede. Il suo pensiero è chiaro: questa guerra non s’aveva da fare, ma siccome ci si trova nel bel mezzo di bombe e distruzione, non si può continuare a sbagliare prolungandola in tempo indefinito fino alla vittoria di uno tra i belligeranti. La pace ripristinata con la forza pone le premesse per futuri conflitti. Occorre discutere partendo dal presupposto di garantire la giustizia per tutte le parti in causa e ciascuno dovrebbe quindi accettare o rinunciare a cose che favoriscono o negano l’affermarsi della giustizia. E’ l’unico criterio per guarire.

In realtà la preoccupazione del papa è che anche la politica non lascia guidare finora dal criterio della giustizia per tutti. E c’è un gap tra il sentire della gente comune e le istituzioni che dovrebbero trattare di pace piuttosto che di armi. Non solo i cristiani ma ogni donna e uomo nel mondo è interpellato e convocato a realizzare un mondo più fraterno. “Siamo come le tessere di un mosaico, belle già se prese ad una ad una, ma che solo insieme compongono un’immagine. Brilliamo, ciascuno e ciascuna, come una stella nel cuore di Dio e nel firmamento dell’universo, ma siamo chiamati a comporre delle costellazioni che orientino e rischiarino il cammino dell’umanità, a partire dall’ambiente in cui viviamo… Ogni vocazione nella Chiesa, e in senso ampio anche nella società, concorre a un obiettivo comune: far risuonare tra gli uomini e le donne quell’armonia dei molti e differenti doni che solo lo Spirito Santo sa realizzare. Sacerdoti, consacrate e consacrati, fedeli laici camminiamo e lavoriamo insieme, per testimoniare che una grande famiglia umana unita nell’amore non è un’utopia, ma è il progetto per il quale Dio ci ha creati”.