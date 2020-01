Greta presente di persona per il secondo anno consecutivo al più importante Forum economico mondiale. Vi partecipano una cinquantina di capi di Stato e di governo, 35 ministri delle Finanze e 1.680 business leader delle maggiori aziende globali. Il Forum convocato per questa edizione con l’ambizioso progetto di cambiare modello economico avviando un capitalismo più sostenibile capace di arrestare l’apocalisse climatica ormai alle porte, è diventato una vetrina significativa degli schieramenti mondiali. Ma le posizioni sono apparse sostanzialmente immutate tra i maggiori protagonisti: da un lato i maggiori paesi inquinatori del clima e dell’ambiente e dall’altro coloro che chiedono una svolta.

Inconciliabili. Trump ha ribadito il suo obiettivo dell’American first cui sacrificare tutto il resto, accusando gli ambientalisti di essere profeti di sventura. Greta ha ribadito il suo giudizio: “ Tutti parlano di clima ma non è cambiato niente". Se, almeno nella forma, l'emergenza clima spaventa anche l'alta finanza, in realtà ognuno continua nella propria strada. "Sono successe molte cose che nessuno avrebbe potuto prevedere, e questo – ha detto l’attivista svedese - ha dato il via a un movimento. Non sono solo io, ma tanti giovani ovunque che hanno creato un'alleanza. Le persone sono più consapevoli ora. Grazie alla spinta dei giovani sembra che il clima e l'ambiente ora siano un argomento caldo. Allo stesso tempo, però, non è stato realizzato nulla. Le emissioni globali continuano ad aumentare. Dobbiamo iniziare ad ascoltare la scienza e trattare questa crisi con l'importanza che merita".

Greta resta combattiva: un anno fa, “sono venuta a Davos e vi ho detto che la nostra casa è in fiamme. Mi hanno avvertito che dire alla gente di andare nel panico per la crisi climatica è una cosa molto pericolosa. Ma non preoccupatevi. Va tutto bene. Credetemi, l’ho già detto in passato e vi assicuro che non porta a nulla”. A quanti, Trump compreso, si sono uniti all’iniziativa del Forum di piantare mille miliardi di alberi entro il prossimo decennio, Greta ha chiarito con forza: “Non vi stiamo dicendo di continuare a parlare di raggiungere “emissioni nette zero” o “neutralità del carbonio” imbrogliando e armeggiando con i numeri. Non vi stiamo dicendo di “compensare le vostre emissioni” semplicemente pagando qualcun altro per piantare alberi in posti come l’Africa, mentre allo stesso tempo le foreste come l’Amazzonia vengono massacrate a un ritmo infinitamente più alto. Piantare alberi è un bene, naturalmente, ma non è affatto sufficiente per la ricostruzione della natura”.

Nel suo messaggio al professor Klaus Schwab, direttore esecutivo del Forum, anche papa Francesco ha rilevato la necessità di fare di più di quanto finora è stato fatto “a tutti i livelli al fine di affrontare in modo più efficace le diverse questioni con cui si confronta l’umanità”. Il punto di partenza per riuscire nel cambiamento non è economico, secondo Francesco, ma etico e realistico: “La considerazione prevalente, che non va mai dimenticata, - rileva - è che siamo tutti membri dell’unica famiglia umana. Il dovere morale di prendersi cura gli uni degli altri scaturisce da questo fatto, esattamente come il principio correlato di porre la persona umana piuttosto che la mera ricerca del potere o del profitto al centro stesso della politica pubblica. Tale dovere, inoltre, incombe sia al settore degli affari sia ai governi, ed è imprescindibile nella ricerca di soluzioni eque alle sfide che ci si pongono. Pertanto, è necessario andare oltre gli approcci tecnologici o economici a breve termine e tenere pienamente conto della dimensione etica nel cercare soluzioni ai problemi attuali o proporre iniziative per il futuro”.

Coerente con la sua rivoluzione verde e solidale il papa pone al centro del Forum non gli interessi dei singoli Paesi ma la capacità di farsi carico del bene comune, poveri compresi. Non si risolvono i problemi se i poveri, gli esclusi (che del resto formano la maggior parte dell’umanità) sono lasciati fuori della porta. “Fin troppo spesso - si legge nel messaggio di Francesco - visioni materialistiche o utilitaristiche, talvolta nascoste, altre volte evidenziate, conducono a pratiche e strutture motivate largamente, o addirittura soltanto, da interessi propri. Di solito questi vedono gli altri come il mezzo per raggiungere un fine e implicano una mancanza di solidarietà e carità, che a sua volta fa nascere vera ingiustizia, mentre uno sviluppo umano davvero integrale può prosperare solo quando tutti i membri della famiglia umana sono inclusi nella ricerca del bene comune e vi possono contribuire. Nel cercare un progresso autentico, non dimentichiamo che calpestare la dignità di un’altra persona significa, di fatto, sminuire il proprio valore”.

Parole all’opposto di quelle di Trump. In più Francesco ribadisce l’importanza di una “ecologia integrale che tenga conto di tutte le implicazioni della complessità e dell’interconnessione della nostra casa comune”. E uno schierarsi con le giuste rivendicazioni di Greta: “E’ mia speranza che i partecipanti al Forum odierno, e a quelli che si svolgeranno in futuro, tengano presente l’alta responsabilità morale che ognuno di noi ha di cercare lo sviluppo integrale di tutti i nostri fratelli e sorelle, compresi quelli delle generazioni future. Che le vostre deliberazioni portino a una crescita in solidarietà, specialmente con i più bisognosi, che sperimentano ingiustizia sociale ed economica e la cui stessa esistenza è addirittura minacciata”.