Papa Francesco parla di una imminente visita in Ucraina e lancia un duro appello contro la guerra

Papa Francesco ha incontrato stamattina presso il Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico, i piccoli partecipanti all'ottava edizione del "Treno dei bambini", evento organizzato dal Pontificio Consiglio della Cultura nell'ambito della più ampia iniziativa denominata "Cortile dei Gentili". I bambini sono accompagnati da alcuni adulti e, dopo il saluto del cardinale Gianfranco Ravasi, prefetto del dicastero, di Antonio Organtini, direttore generale dell'Istituto di assistenza Sant'Alessio-Margherita di Savoia di Roma frequentato dai bambini, e di Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura che collabora all'evento, sono i bambini a parlare con il Papa, a fargli con franchezza le domande che hanno in cuore e, qualche volta, a suggerirgli qualcosa. (Ascolta il servizio con la voce del Papa)

“Mi chiamo Sachar, vengo dall’Ucraina. Non ho una domanda ma piuttosto una richiesta: può venire in Ucraina per salvare tutti i bambini che adesso soffrono lì?”. E' uno dei piccoli profughi, che ora ha trovato accoglienza a Roma, a rivolgersi così al Papa, senza tanti giri di parole, e Francesco risponde:

Sono contento che tu sia qui: io penso tanto ai bambini in Ucraina, e per questo ho inviato alcuni cardinali che aiutino lì e siano vicino a tutta la gente, ma soprattutto ai bambini. Io avrei voglia di andare in Ucraina; soltanto, devo aspettare il momento per farlo, sai? perché non è facile prendere una decisione che può fare più del male a tutto il mondo che del bene. Devo cercare il momento giusto per farlo. Questa settimana prossima io riceverò rappresentanti del governo dell’Ucraina, che verranno a parlare e a parlare di una eventuale visita mia lì: vediamo cosa succede.

Papa Francesco - nel videomessaggio diffuso per la veglia ecumenica di Pentecoste organizzata da Charis International - rievoca il brano degli Atti degli Apostoli in cui si legge del dono promesso dello Spirito Santo per la testimonianza cristiana fino agli estremi confini della terra. Un dono che si sarebbe rivelato capace di trasformare le vite della gente e che bisogna invocare per costruire, ciascuno, la pace.

L'azione perdurante dello Spirito

Del potere trasformante della terza persona della Trinità il Papa parla precisando che la presenza e l'azione dello Spirito Santo è continua, attraversa la storia.

Una sera come quella di oggi, quegli uomini e quelle donne timorosi, rinchiusi nella stanza superiore a di Gerusalemme, - perché sapevano di essere perseguitati – sperimentarono la potente presenza dello Spirito Santo, che trasformò le loro vite per sempre. E le loro vite, trasformate dal potere dello Spirito, cambiarono la storia. Questa notte, nel mondo, tutti noi cristiani siamo uniti in preghiera, aspettando la promessa del Padre, la venuta dello Spirito Santo. Lo aspettiamo perché non è venuto, perché non c’è? No, c’era già al momento della Creazione ed è in tutti noi attraverso il Battesimo che abbiamo ricevuto. Ogni anno, nella veglia di Pentecoste, vogliamo avere la stessa esperienza vissuta e certa della sua presenza in noi, nelle nostre vite, nelle nostre comunità.

Il pensiero all'Ucraina, allo Yemen, ai Rohingya, al Libano

Il Papa osserva una realtà del mondo contemporaneo segnata dalla malattia: "la pandemia - ricorda - che si è portata via milioni di persone in tutto il mondo, e con essa il dolore, la sofferenza, l’assenza". E poi menziona altri mali di cui soffre l'umanità:

E anche in tante parti del mondo la fame e popoli interi costretti all’esilio. E la guerra, guerra tra fratelli, guerra tra cristiani, come nel caso, in questo momento, della invasione dell’Ucraina. Sono un esempio di questa guerra in tutto il mondo anche la situazione nello Yemen, il martirio del popolo Rohingya e la particolare situazione del Libano, tra gli altri... guerra!

La pace comincia nell'amore per il nemico

Il messaggio di Francesco è di realismo e di speranza. Come in cerchi concentrici, l'artigianato della pace si allarga dalla dimensione familiare a quella globale:

E di fronte a questo mondo dilaniato e anche timoroso del futuro incerto sorge questa notte la presenza luminosa dello Spirito Santo, che ci dà le forze, che ci dà il coraggio e la determinazione per lavorare instancabilmente per la pace che solo Lui può dare. La pace inizia nelle famiglie, nei rapporti interpersonali, interraziali, nei rapporti tra cristiani e con membri di altre religioni. La pace comincia nell’amore per il nemico, per chi non la pensa come me…

Ma si ha bisogno di un valido alleato:

Soli non possiamo. Con lo Spirito Santo sì possiamo. L’odio sembra essersi impadronito del mondo ora. Ma c’è una forza più potente dell’odio, è la forza dell’amore, “…l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm, 5, 5).

Vincere l'odio con le azioni quotidiane di ciascuno

Alla vigilia di Pentecoste, l'invito del Pontefice è rivolto a ciascuno, poiché ciascuno ha la responsabilità personale nella costruzione della pace.

Domani, con il potere dello Spirito Santo, cerchiamo quella persona che ci ha feriti, che non amiamo per diversi motivi, forse dentro la nostra stessa famiglia, e chiediamo perdono, o perdoniamo e abbracciamo. Così inizia la pace. Poco a poco, uno più uno. La cultura della pace, che dobbiamo diffondere, comincia così.

Il buon esempio attraverserà le generazioni per un mondo migliore, così si compirà la profezia. L'auspicio del Papa per tutti è ricevere la forza dello Spirito Santo ed essere testimoni.

I Capi di Stato lavoreranno o meno per la pace e saranno giudicati dalla storia. A ognuno di noi spetta diffondere l’amore e vincere l’odio con le nostre azioni quotidiane. E i nostri figli impareranno a viverlo e i nostri nipoti impareranno da loro, e così potremo fare qualcosa perché il mondo cambi. Sì, siamo stati chiamati a questo cammino: “quando lo Spirito Santo scenderà su di voi, dice il Signore, riceverete potere e sarete miei testimoni a Gerusalemme e in Samaria, e fino ai confini della terra”.

Francesco non cerca di eliminare il male, perché sa che è impossibile. Semplicemente esso si manifesterebbe altrove, in altre forme. Così è sempre stato. Cerca invece di neutralizzarlo. È dunque per questo che, sotto il profilo diplomatico, si assume la responsabilità di posizioni rischiose e incomprese, fino a ritrovarsi solo come una voce che grida nel deserto. Come, del resto, san Giovanni Paolo II al tempo delle guerre del Golfo.

La diplomazia vaticana guarda al momento presente, ma anche al prossimo futuro. In questo senso è chiara nella condanna, ma intende tessere e cucire, non tagliare. Non devono esserci dubbi sulla lucidità della condanna dell’aggressore. I termini usati da Francesco sono stati «inaccettabile aggressione armata», «violenta aggressione contro l’Ucraina», «guerra ripugnante», «massacro insensato», «invasione dell’Ucraina», «barbarie», «atto sacrilego» ecc. Tuttavia i Papi non attaccano capi religiosi o politici.

Francesco, come i suoi predecessori, fa appello alla soluzione dei conflitti e condanna azioni e scelte politiche o strategiche maligne. Questo genera la falsa percezione di un «neutralismo» del Papa, il quale sa che la violenza genera violenza e le vittorie generano sconfitte e paci instabili e friabili. Fu la pace di Versailles a generare il mostro nazista. E quante volte Francesco ha denunciato la pace di Yalta?

Ricordati, Signore, di tutti i popoli e dei loro governanti. Sostenuti dallo Spirito datore di vita, aprano il cuore alla giustizia e alla pace, e vincano i conflitti e le discordie con la forza risanatrice del perdono.

Ricordati, Signore, dei poveri, dei profughi, degli ammalati e di tutti i tribolati. Rinfrancati dallo Spirito di fortezza, possano sperimentare la vicinanza e la condivisione dei fratelli, attraverso gesti e parole di autentica carità.