Criticò la guerra, oligarca russo costretto a svendere la propria banca

Il mese scorso aveva osato criticare l'invasione russa dell'Ucraina e deridere l'esercito russo. Il giorno dopo è arrivata puntuale la vendetta di Vladimir Putin e il 54enne Oleg Tinkov, che non ama definirsi un oligarca in quanto si è fatto da solo e non ha mai messo piede al Cremlino, è stato costretto a svendere "per pochi copechi" il 35% dell'omonima banca digitale che aveva fondato nel 2006 e che nel 2021 era valutata 20 miliardi di dollari alla Borsa di Londra. Ora vive circondato da guardie del corpo, dopo che alcuni amici dei servizi segreti russi lo hanno informato che è in pericolo, come ha rivelato lui stesso in un'intervista al New York Times senza rivelare dove si trova, anche se è di casa in Italia.

La guerra è una "follia", aveva scritto su Instagram, chiedendosi quindi perché la Russia dovrebbe avere un buon esercito se qualunque altra cosa nel Paese non funziona ed è "invischiata nel nepotismo, nel servilismo e nella subordinazione". Il giorno successivo, ha raccontato al quotidiano, il Cremlino ha contattato il management della banca minacciando di nazionalizzarla se non avesse tagliato ogni legame con Tinkov, nome compreso. "Non ho potuto discutere il prezzo, ero come un ostaggio, prendi quello che ti viene offerto, non ho potuto negoziare", ha spiegato, riferendo di aver venduto "al 3% del vero valore". Ad acquistare le sue azioni è stato Vladimir Potanin, un altro oligarca ma di provata fede putiniana.

La sua parabola è una lezione per tutti gli esponenti dell'elite russa che vorrebbero o potrebbero prendere le distanza dallo zar. E spiega il quasi totale silenzio degli oligarchi, nel timore di ritorsioni e di veder compromesso il proprio stile di vita, oltre che il portafoglio. Eppure Tinkov assicura che molte delle sue conoscenze nel mondo governativo ed imprenditoriale gli hanno confidato privatamente di essere d'accordo con lui e che sono "sconvolte". "Capiscono che sono legati all'Occidente, che sono parte del mercato globale: si sono girati velocemente verso l'Iran ma a loro non piace, vogliono che i loro figli vadano in vacanza in Sardegna", osserva, ma "hanno tutti paura".

Lui invece, nonostante la vendetta del Cremlino, rincara la dose. "Ho capito che la Russia, come Paese, non esiste più. Pensavo già che il regime di Putin fosse cattivo ma non immaginavo sarebbe stato così catastrofico", accusa. "Non credo al futuro della Russia e, cosa ancora più importante, non sono disponibile ad associare il mio brand e il mio nome ad un Paese che attacca i suoi vicini senza alcuna ragione", prosegue. Diventato famoso con la produzione dell'omonima birra, Tinkov ha avuto qualche guaio con l'Occidente, dai 507 milioni di dollari pagati lo scorso anno per un'evasione fiscale negli Usa alle sanzioni britanniche per la guerra in Ucraina. Ma non è mai stato organico al Cremlino, pur riuscendo a conviverci senza dover andare in esilio come molti oligarchi, anche se dal 2019 ha lasciato il Paese per curare una grave malattia. "Sono sopravvissuto alla leucemia ma forse il Cremlino mi ucciderà", conclude con una battuta amara.