Tajani, Forza Italia è il Ppe in Italia

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Forza Italia è "il partito popolare europeo in Italia". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con giornalisti a margine di un evento alla Farnesina, rimarcando così che Forza Italia è "grande forza al centro della politica italiana ma che è parte importante del centro della politica europea" Nei prossimi giorni "a Roma si svolgeranno le giornate di studio del gruppo del Partito Popolare Europeo con una serie di eventi e incontri dedicati soprattutto ai valori della famiglia popolare europea nella quale noi ci riconosciamo, che sono i valori cristiani - ha spiegato Tajani -.

Pensiamo all'economia sociale di mercato, la centralità della persona, la solidarietà la sussidiarietà. Ci sarà anche un confronto con il mondo cattolico proprio per cercare di ribadire il nostro ancoraggio a quei principi e quei valori. D'altronde Forza Italia ha sempre dimostrato di essere un partito cristiano, liberale riformista e garantista e siamo il partito popolare europeo in Italia. Quindi un riconoscimento ancora una volta del ruolo di Forza Italia come grande forza al centro della politica italiana ma che è parte importante del centro della politica europea". (ANSA). .