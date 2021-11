Covid, von der Leyen: nuova ondata è pandemia dei non vaccinati

Strasburgo, 23 nov. (askanews) - "La pressione della pandemia non è ancora passata, molti paesi si trovano di fronte a una nuova ondata della variante Delta, però oggi ci troviamo in una situazione migliore: grazie alla vaccinazione possiamo resistere meglio a questa ondata rispetto al passato". E ora bisogna continuare con la terza dose, e accelerare le vaccinazioni nei paesi Ue dove la percentuale della popolazione vaccinata è restata bassa, e dove il rischio di morire di Covid è 30 volte maggiore rispetto ai paesi con i tassi di vaccinazione più alti. E' quanto ha sottolineato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella prima parte (tutta in tedesco) del suo intervento davanti alla plenaria del Parlamento europeo questo pomeriggio a Strasburgo."I vaccini proteggono: i dati mostrano - ha rilevato von der Leyen - che sono molte di più le probabilità che un non vaccinato si infetti di Covid, che sia ospedalizzato o che muoia rispetto a un vaccinato. Nella maggioranza dei paesi membri nelle terapie intensive si trovano pazienti o non vaccinati o solo parzialmente vaccinati: il collegamento è chiaro"."Pensiamo alla Spagna o al Portogallo: con l'80-90 per cento della popolazione adulta vaccinata in questi paesi il rischio di morire di Covid nella prima quindicina di novembre era 30 volte inferiore rispetto ai paesi con le quote di vaccinati più basse". I tassi di ospedalizzazione o di mortalità mostrano che "in prima linea abbiamo a che fare con una pandemia dei non vaccinati", ha sottolineato ancora la presidente della Commissione."Ecco perché - ha proseguito - la nostra priorità continua a essere quella di portare avanti la campagna vaccinale. Ci sono ancora differenze molto profonde: in alcuni Stati membri solo il 29% degli adulti è vaccinato, mentre in altri paesi il tasso arriva al 92%. Dobbiamo capire perché alcune persone non si sono vaccinate, dobbiamo prendere informazioni, spiegare, andare in ogni paese, in ogni villaggio, per convincere le persone a vaccinarsi, per tutelare sé stessi e gli altri"."Ora - ha aggiunto von der Leyen - abbiamo bisogno della terza dose, e in Europa siamo fortunati: perché durante l'estate la Commissione ha firmato il terzo contratto con BioNTech-Pfizer per 1,8 miliardi di dosi, con cui potremo vaccinare anche i giovani e i bambini. E ricordo che tutti i paesi membri hanno partecipato a questo contratto comune. Dobbiamo continuare a seguire la scienza"."La terza dose - ha continuato la presidente della Commissione - contribuirà a migliorare le resistenze immunitarie contro il virus. I vaccini sono la nostra principale protezione contro la pandemia. Ciò nonostante - ha avvertito - sono necessarie anche altre misure di protezione, il distanziamento, regole di igiene, mascherine: tutto ciò continua a essere importantissimo"."So che molti di noi cominciano a essere insofferenti al peso di tutto ciò, ma non dimentichiamo che la settimana scorsa nell'Ue sono morte quotidianamente 1.600 persone di Covid, 1.600 morti - ha ripetuto - ogni giorno. Quindi - ha concluso von der Leyen - la vaccinazione e le misure di igiene sono atti di solidarietà che permettono di salvare vite umane".