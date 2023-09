Zipse (Bmw): stop Ue motori termici soffoca auto economiche

Roma, 4 set. (askanews) - L'amministratore delegato di Bmw lancia l'allarme: l'obiettivo dell'Unione Europea di mettere al bando i motori a combustione termica finirà per creare una disparità di concorrenza sui prezzi, che farà sparire la produzione di vetture economiche in Europa, a beneficio dei produttori esteri, in particolare della Cina.

"Voglio lanciare un messaggio: lo vedo come un rischio imminente", ha detto Oliver Zipse, secondo quanto riporta il Financial Times. "Il segmento delle vetture economiche sparirà o non sarà fatto da produttori europei", ha detto.Il manager ha anche sollevato dubbi sul reale sviluppo della rete infrastrutturale che presuppone il piano Ue di elettrificazione dell'auto: "è molto in ritardo rispetto alle aspettative, ci sono paesi in cui non ci si sta facendo nulla".