Zelensky al Papa: apprezzeremmo mediazione della Santa Sede

Roma, 22 mar. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo colloquio di oggi col papa Francesco, ha detto che "un ruolo di mediazione della Santa Sede per far terminare la sofferenza sarebbe apprezzato". L'ha riferito lo stesso leader di Kiev in un tweet."Ho parlato con il Pontefice. Ho riferito a Sua Santità sulla difficile situazione umanitaria e sul blocco dei corridoi di soccorso da parte delle truppe russe", ha scritto Zelensky."Il ruolo di mediazione della Santa Sede - ha continuato - per porre termine all'umana sofferenza sarebbe apprezzato. Ho ringraziato per le preghiere per l'Ucraina e per la pace".