Yuppi.me, la start up per il digital marketing in pochi click

Roma, 14 feb. (askanews) - Una piattaforma pensata per fare incontrare velocemente e in maniera mirata domanda e offerta di campagne marketing migliorando il posizionamento digitale delle aziende. Si chiama Yuppi.me ed è quello che in gergo viene definito un marketplace: i contenuti digitali delle aziende e dei brand che hanno necessità di far conoscere le proprie inziative vengono pubblicati su giornali o blog, selezionando quelli più in linea con il loro settore di riferimento e rendendo anche più semplice agli stessi editori monetizzare il valore dei loro spazi. La startup digitale innovativa, ha fatto il suo ingresso sul mercato italiano a fine settembre 2021 grazie ad un'idea di tre soci Fernando Morganti, Emanuele Serra ed Elisabetta Beninato, Ceo e co-fondatrice di yuppi.me, imprenditrice esperta nei settori del marketing e dei media digitali."L'idea nasce da noi tre soci, tre imprenditori seriali esperti in digital marketing che in quanto imprenditori abbiamo avuto veramente tantissimi problemi nel pubblicare gli articoli su giornali e blog per promuovere la nostra attività online. Questo perché il processo di pubblicazione oggi è un processo lunghissimo, molto complicato, ci vogliono fino a 40 step per pubblicare un articolo su un giornale o blog e quindi abbiamo voluto creare la soluzione che appunto è yuppi.me con la quale pubblicare articoli è un processo che avviene in pochi click".In soli 4 mesi, più di 1.200 aziende e brand e oltre 1.300 editori hanno utilizzato i servizi di Yuppi.me risparmiando l'85% del tempo impiegato per la ricerca manuale di giornali e blog."Siamo molto felici di quello che abbiamo raggiunto anche dal punto di vista del fatturato anche perchè mese dopo mese il nostro fatturato è cresciuto esponenzialmente e siamo stati orgogliosi di partecipare al programma di accelerazione di LVenture group durante il quale abbiamo ottenuto degli investimenti da LVenture Group e da Lazio Innova",ha aggiunto."Già da quest'anno vogliamo entrare nei principali mercati europei ed espanderci a livello internazionale immediatamente appena grazie agli investimenti dei nostri investitori riusciremo ad andare all'estero", ha concluso. Le aziende ed i Brand dopo essersi iscritti in piattaforma gratuitamente, accedono al catalogo dei media, ove possono acquistare il servizio di scrittura articoli della redazione di yuppi.me e gli spazi per pubblicare i loro articoli sulle testate digitali premium e sui blog verticali di nicchia, selezionando quelli più in linea con il loro settore di riferimento.