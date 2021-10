Yellen, Piano infrastrutture Biden non aumenterà inflazione

New York, 29 ott. (askanews) - Il segretario al Tesoro, Janet Yellen, ha dichiarato venerdì, a CNBC che la proposta di spesa di mille miliardi di dollari per le infrastrutture progettata dall'amministrazione Biden, unita al piano di spesa sociale da 1.750 miliardi di dollari ridurrà l'inflazione e i costi per le famiglie."Non credo che questi investimenti aumenteranno affatto l'inflazione", ha detto la Yellen intervenendo dal vivo alla trasmissione "Worldwide Exchange" e ha insistito sul fatto che per le famiglie "che stanno vivendo l'inflazione, vedendo salire i prezzi del gas e delle altre cose che comprano, quello che farà questo pacchetto sarà abbassare alcuni dei costi più importanti, quello che pagano per l'assistenza sanitaria, per l'assistenza all'infanzia. È antinflazionistico anche in questo senso".Il segretario al Tesoro ha sottolineato che il piano "aumenta il potenziale di crescita dell'economia, il potenziale di offerta dell'economia, che tende a spingere l'inflazione verso il basso, non verso l'alto" e ha spiegato che verrà "interamente pagato" attraverso proposte fiscali rivolte principalmente a redditi più alti e alle società.